Pradè: "A Palladino dirò di rimettere la stessa identica formazione anche a San Siro..."

La Fiorentina supera 3-0 l'Inter nel recupero della sfida valida per la 14^ giornata di Serie A interrotta dopo 17 minuti per il malore a Bove lo scorso dicembre. Al Franchi, la formazione di Palladino con una prestazione super trova le reti della vittoria nella ripresa: al 60' Ranieri è bravo a sfruttare un calcio d'angolo in attacco, mentre al 68' è Kean ad approfittare dell'assist di Dodo sul secondo palo con un colpo di testa. A un minuto dalla fine lo stesso attaccanti chiude i conti firmando la doppietta sfruttando l'errore di Dimarco. Niente aggancio in testa alla classifica per l'Inter, che resta a -3 dal Napoli, mentre la Fiorentina raggiunge la Lazio al quarto posto.

Queste le parole di Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ai canali ufficiali del club viola: "Una serata stupenda, ho scritto ai ragazzi "Grazie, eroici". Era una partita particolare sia per ciò che era successo a Bove, sia perché eravamo pochissimi a disposizione, ovvero 11 più Moreno, dodici giocatori di movimento. È stata una partita emozionante: ringrazio giocatori e mister veramente tanto. Queste sono le partite dove conta il cuore. Siamo sempre stati bravi a ripartire e anche nel primo tempo eravamo stati pericolosi con Moise Kean e Dodo. Ma in generale sono molto contento anche per coloro che giocano un po' meno ma che stasera hanno fatto benissimo: Richardson, Mandragora, Parisi, tutti hanno messo il cuore. Beltran è uno che non lascia nulla. Ranieri è una certezza. Ma posso citarli tutti. Questa è una vittoria che dà energie. Adesso cercheremo di recuperare Adli e Gudmundsson e avremo a disposizione anche tutti i nuovi, anche se dovrò dire al mister di rimettere la stessa identica formazione a San Siro (ride, ndr). Voglio ringraziare anche il pubblico: è stata l'arma in più, ci ha spinti tantissimo". Lunedì sera, ricordiamo, è in programma Inter-Fiorentina.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (43' st Colpani); Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Moreno, Cataldi, Caprini, Harder, Rubino. All.: Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (24' st Dimarco); Dumfries, Frattesi (37' st Asllani), Calhanoglu (24' st Barella), Mkhitaryan (24' st Arnautovic), C. Augusto (37' st Taremi); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 15' st Ranieri, 23' st Kean, 44' st Kean

Ammoniti: Kean (F)