Prima offerta ufficiale dell'Inter all'Hajduk Spalato per il giovane talento Mlacic

L'Inter si sta muovendo in questa finestra di calciomercato di gennaio sia per andare a rinforzare la squadra del presente, sia con colpi da inserire in rosa con evidente prospettiva verso il futuro più che sull'immediato. Un po' come nel caso di Branimir Mlacic (18 anni), difensore croato classe 2007 che gioca nell'Hajduk Spalato.

C'è movimento, fa sapere Sky Sport, che spiega come l'Inter abbia presentato nelle scorse ore la sua prima offerta ufficiale all'attenzione dell'Hajduk Spalato proprio per Mlacic. La trattativa sta procedendo, la valutazione che i croati fanno del loro giovane talento è di circa 5 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per poter mettere le mani su Mlacic è quella di acquistarlo a titolo definitivo già adesso, lasciandolo però in prestito fino al termine della stagione in patria per farlo proseguire nella sua crescita e maturazione.