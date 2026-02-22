Primo tempo elettrico a Bergamo: al 45' il Napoli avanti sull'Atalanta, decide Beukema

Il Napoli conduce a Bergamo alla fine del primo tempo: contro l'Atalanta decide fino a qui la rete siglata da Beukema al 18'. Le due squadre rispondono a colpo su colpo in una gara dall'alto ritmo. La squadra di Conte si è vista assegnare e poi revocare - dopo l'intervento del VAR - un calcio di rigore per un contatto fra Hien e Hojlund.

L'Atalanta parte meglio, ma segna Beukema

Prima da titolare per Alisson Santos, che supporta Hojlund assieme a Vergara. Parte meglio la squadra di Palladino, molto aggressiva in avvio: Pasalic è subito pericoloso di testa sugli sviluppi di un corner. A fare la partita è l'Atalanta, il Napoli prova a colpire con delle sortite in contropiede nel primo quarto d'ora. Il primo tiro della squadra di Conte arriva al 12', Beukema manda alto da fuori area. Gli azzurri non si fanno schiacciare e tornano in avanti. Ingenuità di Scalvini, che commette un fallo evitabile su Hojlund in posizione pericolosa: Gutierrez su punizione pennella per Beukema che, tutto solo dentro l'area, fa 0-1 di testa, al 18'.

Sulemana ci prova due volte

La reazione dei bergamaschi è contenuta senza troppi patemi d'animo dal Napoli, che accetta la pressione avversaria con personalità e allenta il ritmo, forte del vantaggio. Pasalic gestisce male un pallone in uscita, ne nasce un tiro di Hojlund che non inquadra lo specchio. Al 35' ecco la prima grande chance per i bergamaschi: Krstovic lavora bene un pallone e premia l'inserimento di Sulemana, destro secco sul primo palo sul quale si esalta Milinkovic Savic. Ancora Sulemana si gira in area e calcia, ancora attento il portiere azzurro. Nel finale di frazione l'arbitro Chiffi assegna un rigore per un contatto fra Hien e Hojlund, ma il VAR lo richiama e il penalty viene tolto. Alisson Santos fa un pezzo di bravura in pieno recupero, entra da sinistra, ma trova la risposta di Carnesecchi.