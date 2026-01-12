Principio di intesa tra Roma e Aston Villa per Malen: si attende il sì del giocatore

Da una parte l'affare l'affare Robinio Vaz in dirittura d'arrivo, dall'altra quello legato a Giacomo Raspadori ancora in stand by (convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid, leggi qui). Nel mezzo, per la Roma, si fa strada il nome di Donyell Malen.

Il club giallorosso, riporta in questo senso Sky Sport, ha fatto passi avanti nella chiusura della trattativa per l'olandese (25 anni) e ha trovato un principio di intesa con l'Aston Villa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 25-30 milioni di euro. Si attende adesso il sì del giocatore alla proposta della Roma.

L'Aston Villa, la stessa squadra dalla quale la Roma ha già un altro interprete per la trequarti come il giamaicano Bailey, lo ha acquistato un anno fa, nel mercato di gennaio del 2025, dal Borussia Dortmund per 25 milioni di euro. In questo avvio di stagione a Birmingham, il classe '99 Malen ha messo insieme 29 presenze e 7 gol tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League.