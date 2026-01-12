Raspadori tiene sulle spine Gasperini, Il Romanista titola: "Bene o Malen"
Opta per un gioco di parole Il Romanista in prima pagina stamane: "Bene o Malen". Infatti, mentre la dirigenza del club giallorosso attende di sapere la risposta di Giacomo Raspadori sull'eventualità di un ingaggio a metà stagione, lasciando così l'Atletico Madrid, si opta per il piano C. Il B invece prevedeva Joshua Zirkzee, ma al momento l'affare è in stand-by.
Allora su chi puntare? Donyell Malen dell'Aston Villa, suggerisce il quotidiano capitolino: il club inglese ha aperto al trasferimento sulla base di un prestito con diritto di riscatto. E il giocatore riflette sull'opportunità di sbarcare in Serie A, dovendo però a quel punto lasciare la Premier League.
Intanto a Trigoria oggi giorno importante, si attende il rientro di Ndicka, eliminato con la sua Costa d'Avorio in Coppa d'Africa 2025. Evan Ferguson invece, abbandonata la partita contro il Sassuolo, ha riportato uno schiacciamento del nervo sciatico. Mentre il futuro rimane una questione aperta sul tavolo, in prestito dal Brighton.
