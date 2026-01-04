Problema fisico per Neres: l'esterno del Napoli lascia il campo, Conte inserisce Mazzocchi
Tegola per Antonio Conte. Il Napoli perde David Neres per infortunio. Verso il minuto 23, l'esterno azzurro accusa un problema fisico e si accascia. Il giocatore fa subito cenno ai massaggiatori che non riesce a proseguire nel match con il tecnico dei partenopei che è costretto al cambio. In campo Pasquale Mazzocchi.
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
