TMW Protesta contro Cairo e blocco trasferta per il Bologna: il Grande Torino è quasi deserto

Scenario piuttosto surreale, a conferma di una protesta che va avanti da tempo, quello in cui si sta giocando la partita tra Torino e Bologna, valevole per la 25^ giornata di Serie A. Le due curve dello stadio Olimpico Grande Torino nel quale si gioca il match, infatti, sono praticamente vuote e a contribuire alla cornice di scarso popolamento delle gradinate contribuisce anche la squalifica ai sostenitori ospiti.

I tifosi del Bologna, infatti, sono una delle tante curve di Serie A con le trasferte bloccate: nel caso dei rossoblù, sanzionati per gli scontri a Como prima dell'ultima sfida di Serie A, lo stop è fino al 1° marzo.

Alcuni sostenitori del Toro che solitamente stanno in curva Primavera e facenti parte di un gruppo organizzato di ultras, sono invece in tribuna.

