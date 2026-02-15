Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out McTominay, Dybala e Soulè. Esordio dal 1' per Zaragoza

Il Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Fiorentina e Genoa. La Roma per dar seguito al successo contro il Cagliari e staccare la Juventus, sconfitta ieri dall'Inter, al quarto posto in classifica. Al Maradona va in scena il derby del sole. Fischio d'inizio alle 20.45.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli non c'è McTominay, che non ha recuperato dall'infiammazione al gluteo. A centrocampo, dunque, spazio a Elmas insieme a Lobotka, con il ritorno di Politano in attacco e Vergara spostato ancora sul centrosinistra, nel duo alle spalle di Hojlund. In difesa Buongiorno vince il ballottaggio con Mathias Olivera.

Nella Roma assenti sia Dybala che Soulé, Gasperini allora lancia per la prima volta dall'inizio Zaragoza insieme a Pellegrini alle spalle di Malen. In mediana confermato Pisilli. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Alisson, Mazzocchi

Allenatore: Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Soulè, Venturino, Ziolkowski, Della Rocca, Vaz

Allenatore: Gian Piero Gasperini