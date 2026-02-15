Paleari miracoleggia e tiene in vita il Torino, che fa 1-1 con il Bologna: gol di Vlasic
Un minuto dopo il raddoppio sfiorato dal Bologna (con una superlativa parata di Paleari su Sohm), ecco il pareggio del Torino che fa 1-1 al 62' con Nikola Vlasic. Trama verticale dei granata, che trovano il loro riferimento offensivo Duvan Zapata, abile ad arrivare al tiro. Skorupski ribatte, sulla palla si avventa come un falco Vlasic, che fa passare il tiro lento ma fatale con precisione sotto le gambe di Miranda per il pareggio dei padroni di casa.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
