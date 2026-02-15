Bologna in vantaggio a Torino, l'uomo-copertina Rowe fabbrica lo 0-1. Il gol è di Moro
Già protagonista del finale di primo tempo di Torino-Bologna, Jonathan Rowe lo è anche dell'inizio di ripresa. Ed è proprio da lui che nasce il vantaggio rossoblù: l'esterno si lancia sulla fascia sinistra in ripartenza e crossa al centro. La palla subisce una prima deviazione da parte di un difensore granata e una seconda, quasi impercettibile con il tacco ma decisiva, di Nikola Moro che fa 0-1 al 49'.
