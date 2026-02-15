Santiago Castro da vero bomber, il centravanti riporta avanti il Bologna a Torino
A metà secondo tempo torna avanti il Bologna, gol dell'1-2 rossoblù sul campo del Torino segnato da Santiago Castro al 70'. Settimo gol in campionato per il centravanti argentino, che riceve in area da Bernardeschi e, defilato rispetto alla porta di Paleari, si sgancia dalla marcatura di Marianucci quel tanto che basta per colpire la palla in caduta con la punta del piede e riportare avanti la squadra di Italiano.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
