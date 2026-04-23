Al-Khelaifi: "Ecco come abbiamo distrutto il progetto Superlega"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG e dell'ECA, ha rivelato durante l'evento The Forum i retroscena che hanno portato allo smantellamento del progetto Superlega. Il dirigente qatariota ha spiegato di aver agito come mediatore per ristabilire la pace: "Mi hanno chiesto di cercare un accordo. Ho domandato a Barcellona e Real Madrid se volessero la fine delle ostilità; hanno risposto di sì, ma non sapevano come fare. Così ci siamo rimboccati le maniche".

Al-Khelaïfi: "Non avrebbe senso cambiare una formula come quella della Champions"

Il numero uno del club parigino, attualmente impegnato nella terza semifinale consecutiva di Champions League, ha difeso con forza l'attuale formato della competizione. Con ben 638 gol segnati in questa stagione, il presidente ha lodato lo spettacolo offerto: "Vediamo un calcio molto più offensivo; non avrebbe alcun senso cambiare una formula che funziona così bene".

Infine, Al-Khelaïfi ha dedicato parole di grande stima al tecnico Luis Enrique, definendolo "il pacchetto completo". "È una persona incredibile e un grande allenatore, sempre motivato", ha dichiarato, confermando la totale fiducia nel progetto tecnico guidato dallo spagnolo. Con la pace ritrovata tra i grandi club e una stabilità ritrovata nelle istituzioni europee, il presidente del PSG guarda con ottimismo al futuro di uno sport che, a suo dire, deve continuare a puntare su merito e spettacolo