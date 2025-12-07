TMW Pulisic in dubbio per Torino-Milan causa febbre. Chi ne prende il posto? Ballottaggio a due

Lo ha fatto sapere Allegri in conferenza stampa: domani sera, per la partita tra Torino e Milan che chiuderà la 14^ giornata di Serie A, è in forte dubbio la presenza di Christian Pulisic. Una sindrome influenzale fa sì che non sia affatto certo che l'americano sia della partita. Chi ne prenderebbe il posto? Con Gimenez ancora ai box, si apre adesso ufficialmente un ballottaggio per una maglia da titolare là davanti che vede coinvolti Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, in realtà centrocampista ma pronto ad adattarsi eventualmente anche da numero nove, come peraltro gli è già capitato nel corso di questa stagione.