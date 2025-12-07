TMW
Pulisic in dubbio per Torino-Milan causa febbre. Chi ne prende il posto? Ballottaggio a due
TUTTO mercato WEB
Lo ha fatto sapere Allegri in conferenza stampa: domani sera, per la partita tra Torino e Milan che chiuderà la 14^ giornata di Serie A, è in forte dubbio la presenza di Christian Pulisic. Una sindrome influenzale fa sì che non sia affatto certo che l'americano sia della partita. Chi ne prenderebbe il posto? Con Gimenez ancora ai box, si apre adesso ufficialmente un ballottaggio per una maglia da titolare là davanti che vede coinvolti Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, in realtà centrocampista ma pronto ad adattarsi eventualmente anche da numero nove, come peraltro gli è già capitato nel corso di questa stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile