Real Madrid, Arbeloa si gode Vinicius e Mbappé: "Sono i due migliori al mondo"

Alvaro Arbeloa, ai microfoni di Real Madrid TV, ha commentato così il successo ottenuto dai Blancos per 0-2 in casa del Villarreal: "L'impegno di tutti, lo sforzo, il lavoro: questa è la prima cosa che ho notato da quando sono arrivato. Vincere su questo campo è un grande risultato ed è merito del lavoro dei ragazzi. Anche noi non abbiamo avuto molti giorni per lavorare; loro sono stati più per il recupero che per il lavoro, ma a poco a poco hanno capito cosa vogliamo. Con più tempo, tutto sarà più facile. Sono giocatori di alto livello e con poche istruzioni e spiegando loro cosa vogliamo da loro, le cose stanno funzionando".

Parole di elogio per Vinicius e Mbappé: "Sono i due migliori al mondo, sono molto imprevedibili. Cerchiamo di fargli avere palla il più possibile, di cercare situazioni in cui Vini possa allargarsi, in cui Kylian possa creare spazio. Siamo molto contenti di averli in questa forma, sono i primi due che pressano, aiutano i centrocampisti, hanno quella solidarietà di cui abbiamo bisogno da loro e siamo molto contenti che la ricompensa arrivi sotto forma di gol".

Infine, l'imminente partita di Champions League al Da Luz: "Sarà uno stadio speciale per tutti i tifosi del Madrid, l'obiettivo è arrivare tra le prime 8 e più in alto si arriva, meglio è per i sorteggi".