Pure meglio di Savicevic: Krstovic batte l'ex Milan per numero di gol in Serie A

Cento e otto giorni dopo l'ultima volta, Nikola Kristovic ha ritrovato il sapore del gol su assist visionario di De Ketelaere al minuto 37 del match contro il Bologna al Dall'Ara che al momento sta decidendo l'incontro per 1-0 in favore dell'Atalanta.

L'attaccante montenegrino ha approfittato della grande occasione apparecchiata dal compagno belga in piena area di rigore e non ha perso tempo a decidere se impattare subito la palla di prima intenzione con una girata che ha bucato Ravaglia.

Un centro, questo, per l'ex Lecce che supera il record di un suo connazionale. L'ex Milan Dejan Savicevic (tra 1992 e 1998) infatti vantava 20 reti in 97 presenze complessive nel campionato italiano, mentre Krstovic ha fatto 87 apparizioni per scavalcarlo a quota 21 gol.

Quanto a centri stagionali, invece, la punta di 25 anni ha trovato il suo quarto centro stagionale tra tutte le competizioni disputate con la maglia dell'Atalanta. Il terzo in Serie A.

