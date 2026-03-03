Inter, oggi gioca Martinez: ma il club riflette sulla sua posizione in vista della prossima stagione

Fra campo e mercato. Non si fermano gli impegni dell'Inter che questa sera scenderà in campo a Como per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Impegno molto arduo per gli uomini di Chivu che dovranno porre le basi in vista della gara di ritorno a San Siro e cercare di conquistare il pass per la finale del torneo. Fra i pali oggi toccherà a Josep Martinez che nelle turnazioni viene considerato l'estremo difensore "di coppa". Un'occasione per il giocatore per far vedere il proprio valore in una stagione in cui lo ha visto poco in campo.

Le presenze in stagione

L’ex calciatore del Genoa infatti nel corso della stagione è stato impiegato dal suo allenatore soltanto in cinque occasioni fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa incassando quattro reti. Soltanto in un’occasione poi il portiere ha concluso il match con la porta inviolata nel successo dello scorso 27 settembre per 2-0 sul campo del Cagliari.

Riflessioni per la prossima stagione

Pochi gettoni dunque per il portiere che non è riuscito a ribaltare le gerarchie con Sommer. Va comunque detto che Martinez non ha avuto responsabilità sui gol subiti ma nonostante questo, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di viale della Liberazione starebbe comunque riflettendo sulla sua posizione in vista della prossima stagione.