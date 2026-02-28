Mondiali Calcio 2026, dove e quando vederli in diretta su Dazn

Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming

Il Mondiale di calcio 2026 rappresentano una svolta storica per il torneo FIFA. Per la prima volta la competizione sarà ospitata da tre Paesi - Stati Uniti, Canada e Messico - e vedrà la partecipazione di 48 squadre nazionali. Un format inedito che DAZN seguirà integralmente, unica piattaforma a trasmettere tutte le partite della Coppa del Mondo.

Di seguito tutte le informazioni ufficiali su date, orari, stadi e programmazione TV e streaming.

Quando iniziano i Mondiali 2026: le date ufficiali del torneo

Il match di apertura si giocherà l'11 giugno 2026 allo storico Estadio Azteca di Città del Messico, che diventerà il primo stadio al mondo a ospitare tre partite inaugurali di un Mondiale (dopo le edizioni del 1970 e del 1986).

La finale è invece prevista per il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di New York-New Jersey, già teatro dell’atto conclusivo della Fifa Club World Cup, trasmessa da DAZN in tutto il mondo.

Orari delle partite dei Mondiali 2026: calendario e fusi orari per l’Italia

L'organizzazione su scala continentale avrà un impatto diretto sugli orari delle partite per il pubblico europeo. Le gare si disputeranno indicativamente in tre fasce secondo l'orario locale:

pomeriggio (12:00-15:00)

prima serata (18:00)

notturna (21:00)

Tradotte in orario italiano (CEST), le partite saranno visibili:

tra le 18:00 e le 21:00

tra le 21:00 e mezzanotte

tra mezzanotte e le 3:00

Le sedi sulla East Coast degli Stati Uniti (come New York, Boston e Miami) garantiranno slot più accessibili al pubblico europeo, mentre le partite sulla West Coast (Los Angeles, Vancouver, Seattle) potranno iniziare anche durante la notte italiana.

Il calendario completo

Ecco di seguito il calendario completo di tutti i match visibili in diretta su DAZN, con indicazione degli orari italiani.

E partiamo dal Girone B. Non per contraddire l’ordine alfabetico, ma perché è il possibile gruppo in cui sarebbe inserita l'Italia in caso di vittoria dei playoff con Irlanda del Nord, Galles e Bosnia. Nel Gruppo B del Mondiale 2026 sono invece sono già qualificate le nazionali di Svizzera, Qatar e uno dei padroni di casa: il Canada.

Girone B

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Canada-Vincitore Playoff venerdì 12 giugno - 21:00 Toronto Stadium

1 Svizzera-Qatar sabato 13 giugno - 21:00 San Francisco Bay Area

2 Svizzera-Vincitore Playoff giovedì 18 giugno - 21:00 Los Angeles Stadium

2 Canada-Qatar venerdì 19 giugno - 00:00 BC Place Vancouver

3 Svizzera-Canada mercoledì 24 giugno - 21:00 BC Place Vancouver

3 Vincitore Playoff-Qatar mercoledì 24 giugno - 21:00 Seattle Stadium

Girone A

Il Gruppo A è invece formato da Corea del Sud, Sudafrica e un’altra nazione ospitante: il Messico. Il quarto posto è riservato al vincitore dei playoff Uefa D che si giocheranno tra Danimarca, Irlanda, Repubblica Ceca e Macedonia del Nord.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Messico-Sudafrica giovedì 11 giugno - 21:00 Mexico City Stadium

1 Corea Sud-Vincitore Playoff venerdì 12 giugno - 4:00 Estadio Guadalajara

2 Vincitore Playoff-Sudafrica giovedì 18 giugno - 18:00 Atlanta Stadium

2 Messico-Corea del Sud venerdì 19 giugno - 3:00 Estadio Guadalajara

3 Sudafrica-Corea del Sud giovedì 25 giugno - 3:00 Estadio Monterrey

3 Vincitore Playoff-Messico giovedì 25 giugno - 3:00 Mexico City Stadium

Girone C

Il Gruppo C è invece già completo e vedrà scontrarsi Brasile, Marocco, Haiti e Scozia.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Brasile-Marocco domenica 14 giugno - 00:00 New York-New Jersey Stadium

1 Haiti-Scozia domenica 14 giugno - 3:00 Boston Stadium

2 Scozia-Marocco sabato 20 giugno - 00:00 Boston Stadium

2 Brasile-Haiti sabato 20 giugno - 3:00 Philadelphia Stadium

3 Marocco-Haiti giovedì 25 giugno - 00:00 Atlanta Stadium

3 Scozia-Brasile giovedì 25 giugno - 00:00 Miami Stadium

Girone D

Nel Gruppo D troviamo il Paese capofila che ospiterà questi Mondiali 2026, gli Stati Uniti, accompagnati da Paraguay e Australia. Il quarto posto del girone sarà assegnato dal playoff Uefa C, che si disputerà tra Turchia, Romania, Kosovo e Slovacchia.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Usa-Paraguay sabato 13 giugno - 3:00 Los Angeles Stadium

1 Australia-Playoff sabato 13 giugno - 6:00 BC Place Vancouver

2 Playoff-Paraguay venerdì 19 giugno - 6:00 San Francisco Bay Area

2 Usa-Australia venerdì 19 giugno - 21:00 Seattle Stadium

3 Playoff-Usa venerdì 26 giugno - 4:00 Los Angeles Stadium

3 Paraguay-Australia venerdì 26 giugno - 4:00 San Francisco Bay Area

Girone E

Il Gruppo E è forse il girone più "storico" di questa Coppa del Mondo. Per due motivi: perché vi sono nazionali dal blasone indiscusso, come la Germania, e perché include un Paese alla sua prima storica apparizione mondiale, il Curacao. A completare la compagine ci sono Ecuador e Costa d'Avorio.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Germania-Curacao domenica 14 giugno - 19:00 Houston Stadium

1 Costa D'Avorio-Ecuador domenica 14 giugno - 22:00 Philadelphia Stadium

2 Germania-Costa D'Avorio sabato 20 giugno - 22:00 Toronto Stadium

2 Ecuador-Curacao domenica 21 giugno - 2:00 Kansas City Stadium

3 Curacao-Costa D'Avorio giovedì 25 giugno - 22:00 Philadelphia Stadium

3 Ecuador-Germania giovedì 25 giugno - 22:00 New York-New Jersey Stadium

Girone F

Anche il Gruppo F vede un posto ancora da assegnare tramite playoff, in questo caso Uefa B, nel quale si sfideranno Ucraina, Svezia, Polonia e Albania. Le tre nazionali già qualificate sono invece Giappone, Olanda e Tunisia.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Olanda-Giappone domenica 14 giugno - 22:00 Dallas Stadium

1 Vincitore Playoff-Tunisia lunedì 15 giugno - 4:00 Estadio Monterrey

2 Tunisia-Giappone sabato 20 giugno - 6:00 Estadio Monterrey

2 Olanda-Vincitore Playoff sabato 20 giugno - 19:00 Houston Stadium

3 Tunisia-Olanda venerdì 26 giugno - 1:00 Kansas City Stadium

3 Giappone-Vincitore Playoff venerdì 26 giugno - 1:00 Dallas Stadium

Girone G

Nel Gruppo G le quattro squadre nazionali che tenteranno di guadagnare la fase a eliminazione diretta sono Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Belgio-Egitto lunedì 15 giugno - 21:00 Seattle Stadium

1 Iran-Nuova Zelanda martedì 16 giugno - 3:00 Los Angeles Stadium

2 Belgio-Iran domenica 21 giugno - 21:00 Los Angeles Stadium

2 Nuova Zelanda-Egitto lunedì 22 giugno - 3:00 BC Place Vancouver

3 Nuova Zelanda-Belgio sabato 27 giugno - 5:00 BC Place Vancouver

3 Egitto-Iran sabato 27 giugno - 5:00 Seattle Stadium

Girone H

Anche il Gruppo H è già composto nella sua interezza e si profila già come "storico". Primo perché al suo interno troviamo una corazzata che ha fatto la storia delle competizioni internazionali nei primi 15 anni degli Anni Duemila: la Spagna. Ma anche perché a qualificarsi per la primissima volta ai Mondiali di calcio c’è una piccola nazionale già in fibrillazione: Capo Verde. Le altre due squadre sono Arabia Saudita e Uruguay.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Spagna-Capo Verde lunedì 15 giugno - 18:00 Atlanta Stadium

1 Arabia Saudita-Uruguay martedì 16 giugno - 00:00 Miami Stadium

2 Spagna-Arabia Saudita domenica 21 giugno - 18:00 Atlanta Stadium

2 Uruguay-Capo Verde lunedì 22 giugno - 00:00 Miami Stadium

3 Capo Verde-Arabia-Saudita sabato 27 giugno - 2:00 Houston Stadium

3 Uruguay-Spagna sabato 27 giugno - 2:00 Estadio Guadalajara

Girone I

Il Gruppo I è al momento uno dei più equilibrati e incerti del torneo. A sfidarsi sul campo saranno nazionali di primissima fascia come la Francia di Kylian Mbappé e la Norvegia di Erling Haaland. Ma non solo, perché ci sarà anche il Senegal di Sadio Mané. Il quarto posto sarà invece deciso dal Playoff Fifa 2 tra Bolivia, Iraq e Suriname.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Francia-Senegal martedì 16 giugno - 21:00 New York-New Jersey Stadium

1 Playoff-Norvegia mercoledì 17 giugno - 00:00 Boston Stadium

2 Francia-Playoff lunedì 22 giugno - 23:00 Philadelphia Stadium

2 Norvegia-Senegal martedì 23 giugno - 2:00 New York-New Jersey Stadium

3 Norvegia-Francia venerdì 26 giugno - 21:00 Boston Stadium

3 Senegal-Playoff venerdì 26 giugno - 21:00 Toronto Stadium

Girone J

Il Gruppo J potremmo chiamarlo “il girone delle A”, visto che ci sono ben tre nazionali che iniziano con la lettera “A”: Algeria, Argentina e Austria. La quarta squadra è la Giordania, qualificatasi per la prima volta ai Mondiali dopo che, nelle 1986, disputò le eliminatorie del campionato del mondo.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Austria-Giordania martedì 16 giugno - 6:00 San Francisco Bay Area

1 Argentina-Algeria mercoledì 17 giugno - 3:00 Kansas City Stadium

2 Argentina-Austria lunedì 22 giugno - 19:00 Dallas Stadium

2 Giordania-Algeria martedì 23 giugno - 5:00 San Francisco Bay Area

3 Algeria-Austria domenica 28 giugno - 4:00 Kansas City Stadium

3 Giordania-Argentina domenica 28 giugno - 4:00 Dallas Stadium

Girone K

In questo Mondiale delle prime volte, anche nel Gruppo K troviamo una nazionale alla sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo: l'Uzbekistan. Ci sono poi Colombia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il quarto slot sarà assegnato alla squadra vincitrice del Playoff Fifa 1, che si disputerà tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia. Potremmo quindi trovare nello stesso girone una seconda nazionale alla sua prima partecipazione al campionato del mondo.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Portogallo-Playoff mercoledì 17 giugno - 19:00 Houston Stadium

1 Uzbekistan-Colombia giovedì 18 giugno - 4:00 Mexico City Stadium

2 Portogallo-Uzbekistan martedì 23 giugno - 19:00 Houston Stadium

2 Colombia-Playoff Fifa mercoledì 24 giugno - 4:00 Estadio Guadalajara

3 Colombia-Portogallo domenica 28 giugno - 1:30 Miami Stadium

3 Playoff-Uzbekistan domenica 28 giugno - 1:30 Atlanta Stadium

Girone L

Anche l’ultimo Gruppo dei Mondiali 2026 si presenta come uno dei più equilibrati dell’intero tabellone. Ci saranno innanzitutto due nazionali protagoniste di una semifinale mozzafiato al Mondiale 2018: l'Inghilterra di Jude Bellingham e la Croazia dell’eterno Luka Modric. A sfidarle saranno Ghana e Panama, alla sua seconda partecipazione alla Coppa del Mondo dopo l’edizione 2018.

Giornata Partita Data e orario Stadio

1 Inghilterra-Croazia mercoledì 17 giugno - 22:00 Dallas Stadium

1 Ghana-Panama giovedì 18 giugno - 1:00 Toronto Stadium

2 Inghilterra-Ghana martedì 23 giugno - 22:00 Boston Stadium

2 Panama-Croazia mercoledì 24 giugno - 1:00 Toronto Stadium

3 Panama-Inghilterra sabato 27 giugno - 23:00 New York-New Jersey Stadium

3 Croazia-Ghana sabato 27 giugno - 23:00 Philadelphia Stadium

Stadi dei Mondiali 2026: l’elenco completo

Saranno 16 gli stadi ufficiali del Mondiale 2026 distribuiti in tutto il Nord America.

Stati Uniti (11 città ospitanti)

New York-New Jersey – MetLife Stadium

Los Angeles – SoFi Stadium

Dallas – AT&T Stadium

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Miami – Hard Rock Stadium

Houston – NRG Stadium

Kansas City – Arrowhead Stadium

Philadelphia – Lincoln Financial Field

Seattle – Lumen Field

Boston – Gillette Stadium

Santa Clara – Levi’s Stadium

Canada (2 città ospitanti)

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place

Messico (3 città ospitanti)

Città del Messico – Estadio Azteca

Monterrey – Estadio BBVA

Guadalajara – Estadio Akron

Vediamoli ora uno per uno, a partire dagli 11 stadi degli Stati Uniti, che tornano a ospitare i Mondiali di calcio per la seconda volta nella loro storia dopo l'edizione del 1994. Quella della finale persa dall’Italia di Arrigo Sacchi e Roberto Baggio ai rigori contro il Brasile di Romario. A seguire il punto anche sulle infrastrutture canadesi e messicane.

MetLife Stadium di New York-New Jersey: la sede scelta per la finale

Situato a East Rutherford, nel New Jersey, il MetLife Stadium sarà il teatro della finale dei Mondiali 2026 in programma il 19 luglio. L'impianto, inaugurato nel 2010 e casa delle franchigie NFL dei New York Giants e dei New York Jets, rappresenta uno degli stadi più grandi e versatili dell’intero torneo, con una capienza superiore agli 82.000 spettatori.

La struttura è già stata adeguata agli standard FIFA per competizioni calcistiche internazionali, con modifiche previste alla larghezza del campo e alle aree hospitality per soddisfare le esigenze del nuovo format a 48 squadre.

Grazie alla sua posizione strategica nell'area metropolitana di New York, il MetLife fungerà da hub logistico per l'intera fase finale del torneo, ospitando anche incontri a eliminazione diretta prima dell'atto conclusivo.

Lo stadio dispone di oltre 200 suite premium e di un'infrastruttura tecnologica avanzata che consente la gestione simultanea di eventi con oltre 80.000 spettatori. Dal punto di vista operativo, la sua scelta come sede della finale è stata determinata anche dalla vicinanza agli aeroporti internazionali JFK e Newark, che garantiranno flussi rapidi per squadre e media internazionali.

AT&T Stadium di Dallas, l’arena statunitense più capiente del Mondiale 2026

L'AT&T Stadium di Arlington campeggia nell'area metropolitana di Dallas e rappresenta uno dei principali poli operativi del Mondiale 2026. Casa dei Dallas Cowboys della NFL, l’impianto vanta una capienza configurabile che può superare i 90.000 spettatori in modalità calcistica, rendendolo lo stadio più grande tra quelli selezionati negli Stati Uniti per il torneo FIFA.

Progettato per ospitare eventi sportivi globali, lo stadio dispone di un tetto retrattile e di un sistema di climatizzazione che consente di mantenere condizioni ambientali stabili anche durante i mesi estivi del Texas. Durante il Mondiale ospiterà il maggior numero di partite tra tutte le sedi nordamericane, incluse gare della fase a eliminazione diretta e una delle semifinali.

L'impianto è inoltre dotato di uno dei maxischermi ad alta definizione più grandi al mondo, elemento che favorirà la fruizione in-stadium per tifosi e operatori broadcast. Dal punto di vista infrastrutturale, l'area circostante è stata selezionata per la presenza di ampi spazi destinati ai festival e per la connessione diretta con il sistema aeroportuale Dallas-Fort Worth, uno dei più trafficati del continente.

SoFi Stadium di Los Angeles, un gioiellino a tutta tecnologia

Il SoFi Stadium di Inglewood, inaugurato nel 2020, rappresenta uno degli impianti sportivi più avanzati al mondo dal punto di vista architettonico e tecnologico. Progettato per ospitare oltre 70.000 spettatori, con possibilità di espansione fino a circa 100.000 posti in configurazione evento, lo stadio sarà una delle sedi principali della fase a gironi del Mondiale 2026.

La struttura è dotata di una copertura trasparente in ETFE che consente l’ingresso della luce naturale mantenendo al contempo un controllo climatico interno, caratteristica particolarmente rilevante per le gare disputate durante le ore diurne. L'impianto include inoltre un sistema di schermi LED sospesi a 360 gradi che permette una visibilità uniforme da ogni settore.

Inserito all’interno del complesso di Hollywood Park, il SoFi Stadium beneficia di collegamenti diretti con l’aeroporto internazionale di Los Angeles e di una rete di trasporto urbano potenziata in vista della Coppa del Mondo. Le autorità locali hanno già previsto interventi logistici per gestire l'afflusso stimato di oltre 4 milioni di spettatori nell'area durante il torneo.

Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, uno degli impianti chiave delle semifinali

Il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è uno degli impianti centrali nella pianificazione delle fasi finali del Mondiale 2026. Con una capienza di circa 75.000 posti a sedere e un innovativo tetto retrattile "a petali", l'arena ospiterà nel complesso otto partite, tra incontri della fase a eliminazione diretta e una semifinale.

Lo stadio è già stato utilizzato per competizioni internazionali di calcio, inclusi match della CONCACAF Gold Cup e amichevoli della nazionale statunitense, e soddisfa i parametri FIFA in termini di dimensioni del terreno di gioco e spazi media. Dal punto di vista energetico, l’impianto è certificato LEED Platinum, un riconoscimento che attesta elevati standard di sostenibilità ambientale.

Situato nel centro urbano di Atlanta, il Mercedes-Benz Stadium è collegato direttamente alla rete metropolitana MARTA, facilitando l'accesso per tifosi e operatori. Le autorità locali hanno inoltre pianificato un’espansione delle aree pedonali attorno all'impianto per gestire in sicurezza flussi superiori alle 70.000 unità nei giorni di gara.

Hard Rock Stadium di Miami, teatro della finale per il terzo posto

L'Hard Rock Stadium di Miami Gardens ospiterà partite della fase a gironi e la finale per il terzo posto del Mondiale 2026. L’impianto, che può accogliere oltre 64.000 spettatori, è stato rinnovato negli ultimi anni per migliorare comfort e visibilità, includendo nuove aree hospitality e sistemi di ventilazione naturale per contrastare l'umidità tipica della Florida.

Lo stadio ha già ospitato eventi calcistici di livello internazionale, tra cui il Clasico spagnolo in tournée e partite della Copa América, dimostrando la sua capacità di adattarsi a configurazioni FIFA regolamentari. L'area circostante è stata individuata come sede di fan zone ufficiali e centri media temporanei.

Dal punto di vista logistico, l’Hard Rock Stadium è situato a 25 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Miami e dispone di collegamenti diretti con le principali arterie stradali della regione. Per questo si configura come una sede strategica per eventi ad alta affluenza come le fasi decisive dei Mondiali di calcio.

Lumen Field di Seattle, uno degli stadi più “rumorosi” del torneo

Il Lumen Field di Seattle sarà una delle sedi statunitensi più rilevanti per la fase a gironi e per alcuni incontri a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. L’impianto, inaugurato nel 2002 e attualmente utilizzato dai Seattle Seahawks (NFL) e dai Seattle Sounders (MLS), ha una capienza di circa 70.000 spettatori che può essere adattata in configurazione FIFA per eventi calcistici internazionali.

Dal punto di vista tecnico, il Lumen Field è noto per la sua particolare conformazione acustica, che amplifica il rumore del pubblico e crea un ambiente estremamente intenso durante le partite. Questa caratteristica lo rende uno degli stadi più “ostili” per le squadre ospiti, come dimostrato in numerose competizioni MLS e CONCACAF.

Situato nel centro urbano di Seattle, lo stadio beneficia di una rete di trasporti pubblici capillare, inclusi collegamenti ferroviari e linee di autobus dedicate che verranno potenziate in vista del torneo. La FIFA ha inoltre approvato interventi di adeguamento delle aree media e degli spazi per la gestione del VAR, rendendo il Lumen Field pienamente conforme agli standard richiesti per la Coppa del Mondo 2026.

Lincoln Financial Field di Philadelphia, fino agli ottavi di finale

Il Lincoln Financial Field di Philadelphia ospiterà diverse partite della fase a gironi e almeno un incontro degli ottavi di finale del Mondiale 2026. L'impianto, inaugurato nel 2003 e con una capienza di circa 69.000 posti, è sede abituale dei Philadelphia Eagles della NFL e ha già ospitato eventi calcistici internazionali, tra cui match amichevoli tra club europei e gare della nazionale statunitense.

Lo stadio è stato selezionato per la sua infrastruttura modulare, che consente l'adattamento rapido alle configurazioni FIFA, inclusi l'allargamento del terreno di gioco e l'installazione di aree tecniche dedicate agli ufficiali di gara.

Philadelphia rappresenta inoltre uno snodo logistico di primaria importanza nella East Coast, grazie alla presenza di collegamenti ferroviari ad alta velocità e alla vicinanza con l'aeroporto internazionale. Le autorità cittadine hanno pianificato interventi di ammodernamento delle aree circostanti per migliorare l'accessibilità pedonale e garantire la sicurezza durante eventi con affluenze superiori ai 60.000 spettatori.

Gillette Stadium di Boston, una delle sedi storiche del calcio a stelle e strisce

Il Gillette Stadium di Foxborough, nell’area metropolitana di Boston, sarà una delle sedi della fase a gironi del Mondiale 2026. Con una capienza superiore ai 65.000 spettatori, l'impianto è già stato utilizzato in passato per eventi calcistici di rilievo, tra cui partite della MLS e incontri della nazionale statunitense.

Lo stadio è dotato di infrastrutture tecnologiche avanzate che consentono la gestione simultanea di eventi con elevata affluenza di pubblico, inclusi sistemi di sicurezza e monitoraggio di ultima generazione. Dal punto di vista logistico, la sua posizione consente un accesso relativamente agevole sia tramite trasporto privato che attraverso collegamenti ferroviari regionali.

In vista del Mondiale, sono previsti interventi per l'adeguamento delle aree hospitality e per la creazione di zone media temporanee, fondamentali per la copertura televisiva internazionale del torneo.

Levi's Stadium di San Francisco Bay Area, una bomboniera di innovazione e sostenibilità

Il Levi's Stadium di Santa Clara, nella Bay Area di San Francisco, sarà una delle sedi più avanzate dal punto di vista tecnologico del Mondiale 2026. Inaugurato nel 2014, l’impianto può accogliere oltre 68.000 spettatori ed è noto per il suo design orientato alla sostenibilità ambientale, con sistemi di gestione energetica e idrica all'avanguardia.

Lo stadio è già stato utilizzato per eventi internazionali di calcio e soddisfa i requisiti FIFA in termini di dimensioni del campo e spazi dedicati ai media. La presenza di una rete di trasporti pubblici efficiente, inclusi collegamenti ferroviari e linee metropolitane leggere, faciliterà l’accesso dei tifosi durante il torneo.

La FIFA ha inoltre approvato l'installazione di strutture temporanee per ampliare le aree tecniche e garantire la conformità agli standard richiesti per le competizioni internazionali.

NRG Stadium di Houston, uno dei poli calcistici del Texas

L'NRG Stadium di Houston sarà una delle sedi texane del Mondiale 2026 e ospiterà partite della fase a gironi. L'impianto, dotato di un tetto retrattile e di una capienza superiore ai 72.000 spettatori, è stato progettato per garantire condizioni climatiche controllate durante eventi sportivi estivi.

Da grande metropoli dello Stato più americano che ci sia, Houston rappresenta uno dei principali centri calcistici degli Stati Uniti. Lo stadio è già stato utilizzato per eventi calcistici internazionali, inclusi match della Copa América e amichevoli tra club europei.

La vicinanza all'aeroporto internazionale George Bush e la presenza di collegamenti stradali diretti rendono l'NRG Stadium una sede strategica per la gestione dei flussi di squadre e tifosi.

Arrowhead Stadium di Kansas City, tradizione sportiva e grandi numeri

L'Arrowhead Stadium di Kansas City, con oltre 76.000 posti disponibili, sarà tra le sedi della fase a gironi e delle prime sfide a eliminazione diretta. Inaugurato nel 1972 e rinnovato negli anni successivi, l'impianto è noto per la sua atmosfera particolarmente intensa durante gli eventi sportivi.

Kansas City è considerata una delle città statunitensi con la più alta tradizione calcistica, grazie alla presenza dello Sporting Kansas City e a un pubblico storicamente molto coinvolto. Lo stadio sarà adeguato agli standard FIFA mediante l’ampliamento delle aree tecniche e la creazione di spazi dedicati al broadcasting internazionale.

BMO Field di Toronto, ampliato in vista dei Mondiali 2026

Il BMO Field di Toronto sarà uno dei due stadi canadesi selezionati per ospitare le partite dei Mondiali 2026. Attualmente in grado di ospitare circa 30.000 spettatori, l'impianto sarà ampliato fino a un totale di oltre 45.000 posti per rispettare i requisiti FIFA.

Situato sul lungolago della città, il BMO Field è già sede di eventi calcistici internazionali e rappresenta uno dei principali poli sportivi del Canada. L'ampliamento include nuove aree hospitality e spazi media temporanei per la copertura televisiva.

BC Place di Vancouver: sede canadese fino agli ottavi

Il BC Place di Vancouver ospiterà partite della fase a gironi e dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Con una capienza di circa 54.500 spettatori, l’impianto è dotato di un tetto retrattile che consente lo svolgimento di eventi in qualsiasi condizione meteorologica.

Lo stadio ha già ospitato competizioni calcistiche internazionali e soddisfa i requisiti FIFA in termini di infrastrutture tecniche e spazi media. Vancouver rappresenta inoltre una porta d'accesso strategica per i tifosi provenienti dall’Asia-Pacifico.

Estadio BBVA di Monterrey: modernità nel Nord del Messico

L'Estadio BBVA di Monterrey, dal 2015 casa del CF Monterrey, è una cattedrale del calcio messicano. Non a caso ha ospitato otto partite nel 1986, gare della fase a gironi e quarti di finale.

Con circa 53.500 posti disponibili, ospiterà partite della fase a gironi anche dei Mondiali 2026. Lo stadio è inoltre una vetrina impareggiabile che offre una vista panoramica sulla Sierra Madre, che lo rendono uno degli impianti più suggestivi del torneo.

Estadio Akron di Guadalajara: casa della seconda gara del Messico

L'Estadio Akron di Guadalajara, con oltre 48.000 posti, sarà teatro di diverse partite della fase a gironi, tra cui il secondo incontro della nazionale messicana.

Dove vedere i Mondiali 2026 in TV e streaming

DAZN sarà l'unica piattaforma a trasmettere tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 in diretta. L'offerta sarà ricchissima e offrirà dirette live streaming, repliche on demand, highlights estesi, copertura pre e post partita, approfondimenti tecnici e analisi tattiche.

Le partite saranno disponibili su:

Smart TV

dispositivi mobili (iOS e Android)

PC e browser web

Console di gioco compatibili

Nuovo format Mondiali 2026: come funzionerà il torneo a 48 squadre

L'edizione 2026 dei Mondiali introduce un sistema completamente rinnovato, con 48 nazionali partecipanti e 12 gironi da 4 squadre ciascuno.

Passano il turno:

le prime due di ogni girone

le 8 migliori terze

La fase a eliminazione diretta partirà quindi dai sedicesimi di finale, portando il totale delle partite da 64 a 104 incontri.