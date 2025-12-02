Quando l'Under 23 ti fa perdere (o quasi) un anno. Palestra incanta tutti a Cagliari

C'è un cortocircuito nella gestione di Marco Palestra da parte dell'Atalanta. Perché nella passata stagione, dopo un anno da protagonista con l'Under 23 e l'esordio in Europa League contro il Rakow, sembrava potesse avere già un ruolo importante in un club di Serie A. Invece è rimasto all'Atalanta perché poteva (forse) completare una maturazione con l'Under 23 e poi essere utile in prima squadra. In realtà ha giocato 15 gare con la squadra di Gasperini - la maggior parte delle quali con degli spezzoni - e forse perso un anno che poteva portarlo già proiettato in una big per questa. Magari con la stessa Atalanta, considerato che Palestra sta incantando a Cagliari.

Per questo le big lo stanno seguendo, in particolare il Napoli. Poi certo, in quel ruolo anche Inter e Juventus stanno facendo dei pensieri - da una parte c'è da capire chi possa alternarsi con Dumfries o sostituirlo, in bianconero c'è un vuoto ora occupato da Kalulu - ma la valutazione sarà altissima per giugno prossimo. Un anno fa era stato approcciato dal Rennes, con una discreta offerta, ma che l'Atalanta ha rispedito al mittente.

È stato un paradosso, ma è arrivato a Cagliari forse più maturo di quanto non si pensasse. Non ci sarà mai la riprova se sia stato meglio o peggio, quello che è certo è che il suo profilo sarà da uomo mercato.