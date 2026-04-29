TMW Quanto vale un direttore sportivo? Per De Laurentiis circa 10 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna. Anzi, in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile, sebbene negli ultimi mesi diverse indiscrezioni lo dessero come possibile partente, soprattutto in caso di permanenza del tecnico Antonio Conte.

Manna è uno dei nomi principali per la sostituzione di Frederic Massara. Il direttore sportivo è stato messo alla berlina dal tecnico Gian Piero Gasperini e per questo i Friedkin stanno cercando un nuovo dirigente, anche perché lo stesso Massara era fortemente legato a Claudio Ranieri, che è stato esonerato la scorsa settimana (senza buonuscita).

Così solo i soldi potrebbero convincere De Laurentiis. Una decina di milioni, insomma. Come se fosse un giocatore. È chiaramente una provocazione ma dopo l'addio di Giuntoli di due anni fa, ecco che lo stesso Manna è considerato intoccabile, anche per come si sono sviluppare le ultime due stagioni, al netto di qualche errore (Lang e Lucca in particolare) nella scelta dei calciatori. Dunque Manna appare come un'ipotesi poco percorribile per la scrivania giallorossa, con Tony D'Amico come possibile altro candidato forte - da capire se l'Atalanta vorrà salutarlo anzitempo, considerato che ha un contratto fino al 2027 - mentre in stand by le quotazioni di Giuntoli.