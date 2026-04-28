Napoli, si programmano i nuovi orizzonti. Il Mattino: "De Laurentiis-Conte, prove di futuro"

La panchina azzurra tra De Laurentiis e Conte, i dubbi sul futuro. Il Mattino racconta di un clima tutt'altro che sereno tra il presidente e il tecnico azzurro, molto diverso dall'atmosfera dell'anno scorso quando la conferma era scontata. De Laurentiis è indeciso, dubita fortemente sulla prosecuzione del progetto. Conte rimane gelido ed evasivo, aquattato come un gattone in attesa di chiarimenti. Non è solo il tecnico a dover parlare con il presidente: anche De Laurentiis ha bisogno di incontrare il suo allenatore. Le esternazioni del patron hanno infastidito il coach, che rimane in silenzio aspettando risposte.

Il fuoco dentro crepita ma Conte tiene duro. Vuole il secondo posto nel suo record in Serie A, piazzare ancora una volta il Napoli davanti a Milan e Juve è la missione di questo maggio. Spera di portare Di Lorenzo a Como per chiudere la qualificazione Champions sabato sera da Fabregas. Il clima della ripresa degli allenamenti è sereno, ma l'aria resta frizzante, carica di incertezze. Gli scenari aperti dalla crisi della Federcalcio potrebbero infiammare ulteriormente la situazione: un ruolo di ct sarebbe perfetto per Conte, ma il commissariamento non è imminente.

Basta poco per cambiare lo scenario. De Laurentiis e Conte sono due personaggi abili nei colpi di scena. Sa bene il tecnico che una squadra allenata da un mister X non avrebbe la stessa pressione del suo Napoli. Ma il rapporto personale, seppur buono, non sembra più coincidere nel progetto. Tutto in trenta giorni: prima il secondo posto, poi la decisione definitiva.