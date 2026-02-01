Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quattro gol per il quarto posto: troppa Juventus per il Parma, Spalletti domina al Tardini

Quattro gol per il quarto posto: troppa Juventus per il Parma, Spalletti domina al TardiniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:43Serie A
Pierpaolo Matrone

Quattro gol per il quarto posto (temporaneo). Quattro gol che confermano l'ottimo stato di forma della Juventus, che con Spalletti è diventata tutta un'altra squadra. I bianconeri vincono, convincono, dominano a Parma. Ed escono dal Tardini con quattro gol e tre punti in tasca. La doppietta di Bremer, la girata di McKennie e il tap-in di David valgono il 4-1, annullando pure l'autogol di Cambiaso. Qualità ed efficienza, la Juventus vince e scavalca la Roma.

Conceiçao quasi, Bremer non sbaglia
Cuesta lancia subito Nicolussi nel suo Parma, Spalletti cambia cinque uomini rispetto alla Champions League e va con Conceiçao preferito a Miretti e David centravanti. Scelte azzeccate, perché proprio Conceiçao è il mattatore dei primi minuti. Meno di sessanta secondi e Corvi deve superarsi per evitare il gol all'angolino dell'ex Porto. Quattro minuti dopo, su un altro inserimento, ancora Conceiçao colpisce la traversa. L'avvio è tutto di marca bianconera e prima del quarto d'ora il vantaggio arriva. Conceiçao ancora protagonista: batte alla perfezione il calcio d'angolo e in area Bremer svetta su tutti, incornando il pallone del 2-0 sul primo palo.

McKennie on fire
Per la prima mezzora c'è soltanto la Juventus, poi il Parma prova ad entrare in partita. Valeri su una transizione rapida tenta il diagonale Mancino, ma Di Gregorio sale in cattedra e respinge in angolo. Ma proprio mentre la formazione di casa pare crescere arriva il 2-0 juventino: David fa correre Kalulu a destra, poi sul suo cross McKennie è eccezionale a trovare la girata acrobatica vincente, spedendo la palla all'angolino. Raddoppio meritato. Nel finale di frazione c'è tempo giusto per un tiro al volo di Oristanio su pallone regalato da Locatelli, ma Di Gregorio risponde ancora presente. E il primo tempo si chiude sullo 0-2.

Botta e risposta, ma cambia poco
Nella ripresa la Juventus deve fare a meno di Yildiz, a causa di un problemino fisico, ed entra Miretti. E in apertura di secondo tempo la partita si riapre. La Vecchia Signora si fa male da sola: su un cross basso, Cambiaso prova a liberare l'area di rigore con il tacco, ma colpisce male e batte di Gregorio, causando l'autogol. Il Parma si riporta dunque a -1, ma la gioia dura meno di tre minuti perché arriva immediatamente il 3-1. Schema su punizione della squadra di Spalletti a liberare una torre sulla trequarti. Palla rimessa in area, difendono male i gialloblu e McKennie di testa cerca la porta, trovando la grande risposta di Corvi. Sulla respinta tocca David che indirizza verso la porta, arriva Bremer con la zampata vincente.

Dominio Juventus e poker servito
Il Parma accusa il colpo e praticamente sparisce dal campo. E così, pochi minuti dopo, arriva pure il quarto gol. Ci pensa David, al termine di un'azione spettacolare della formazione di Spalletti: Conceiçao sterza e calcia, Corvi respinge male e l'accorrente David non può proprio sbagliare il tap-in che vale il poker. Nell'ultimo quarto di partita la Juve si mette a gestire, confermando il suo dominio. Anzi, nel finale arriva anche il 5-1 di Openda, ma è in fuorigioco. Poco male. La Juventus vince e convince. E vola al quarto posto.

Articoli correlati
Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto... Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Di Gregorio: "Stiamo crescendo. Ma guai a pensare di essere a posto così: siamo la... Di Gregorio: "Stiamo crescendo. Ma guai a pensare di essere a posto così: siamo la Juve"
Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma
Altre notizie Serie A
L'Inter è matura, Chivu: "Calo nella ripresa? Ci sta, è l'ennesima partita in pochi... L'Inter è matura, Chivu: "Calo nella ripresa? Ci sta, è l'ennesima partita in pochi giorni"
Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del Cagliari... Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del Cagliari
Parma, Delprato: "Ci sono sconfitte e sconfitte, oggi fa male" Live TMWParma, Delprato: "Ci sono sconfitte e sconfitte, oggi fa male"
Sassuolo, definito il prestito di Skjellerup allo Spezia: in mattinata visite e firme... TMWSassuolo, definito il prestito di Skjellerup allo Spezia: in mattinata visite e firme
Parma, al Tardini stasera c'era anche l'agente di Strefezza: operazione in dirittura... Parma, al Tardini stasera c'era anche l'agente di Strefezza: operazione in dirittura d'arrivo
Juve, Spalletti: "Possiamo giocarci le nostre carte per Kolo Muani. Mai chiesto Icardi"... Juve, Spalletti: "Possiamo giocarci le nostre carte per Kolo Muani. Mai chiesto Icardi"
Juventus, Spalletti: "Yildiz aveva un po' male a camminare, ma è il gruppo che fa... Live TMWJuventus, Spalletti: "Yildiz aveva un po' male a camminare, ma è il gruppo che fa la sostanza"
Bastoni: "Grazie alle rotazioni di Chivu riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento"... Bastoni: "Grazie alle rotazioni di Chivu riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Parma, Delprato: "Ci sono sconfitte e sconfitte, oggi fa male"
2 Sorpasso Liverpool, Jacquet vicino: 72 milioni al Rennes, resterà in prestito fino a giugno
3 Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del Cagliari
4 2 febbraio 2007, a Catania c'è il derby con il Palermo. Nel post partita muore Filippo Raciti
5 Sassuolo, definito il prestito di Skjellerup allo Spezia: in mattinata visite e firme
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.1 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.2 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.4 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
Immagine top news n.5 Ardoino prepara un nuovo assalto alla Juve: "Vorremmo aiutare, ci sono potenzialità incredibili"
Immagine top news n.6 Rugani vicinissimo alla Fiorentina, ecco la formula del trasferimento dalla Juventus
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Diaby e Perisic non percorribili. Dumfries al Liverpool? Niente di vero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ardoino racconta il no di Exor: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non ci hanno sorriso"
Immagine news Serie A n.2 Di Gregorio: "Stiamo crescendo. Ma guai a pensare di essere a posto così: siamo la Juve"
Immagine news Serie A n.3 L'Inter è matura, Chivu: "Calo nella ripresa? Ci sta, è l'ennesima partita in pochi giorni"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del Cagliari
Immagine news Serie A n.6 Parma, Delprato: "Ci sono sconfitte e sconfitte, oggi fa male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.2 Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Immagine news Serie B n.6 Padova-Monza 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Bianco, non basta Bortolussi per i veneti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Immagine news Serie C n.4 Juve Stabia, preso Daniel Perin: resterà in prestito al Treviso
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria travolta dal Vicenza, Bolzoni: "Avversari ingiocabili per tutti in questo girone"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini: "Vogliamo reagire e dare fastidio al Vicenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.6 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping