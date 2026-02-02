Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"

Con una zampata di Giacomo Marconi, le Dolomiti Bellunesi superano di misura la Virtus Verona allo stadio Zugni Tauro di Feltre, imponendosi 1-0 in una sfida delicata per la classifica. Al termine della gara, l’attaccante è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, sottolineando l’importanza del successo ma anche la necessità di migliorare sul piano personale.

“È il gol più importante che ho segnato finora – ha spiegato –. Venivamo da un periodo complicato, con due sconfitte pesanti alle spalle, e l’obiettivo principale era dare una mano alla squadra. Sono felice per il risultato, anche se non posso dirmi pienamente soddisfatto della mia prestazione”.

Marconi ha poi analizzato con lucidità la propria gara: “Al di là della rete, che è fondamentale, avrei potuto gestire meglio alcune situazioni. Nel primo tempo ho perso quattro o cinque palloni che andavano giocati in modo diverso. Sono dettagli su cui devo lavorare”.

Infine, uno sguardo alla classifica e agli obiettivi: “Ci sono tante squadre raccolte in pochi punti. Per questo dobbiamo pensare partita dopo partita, dando sempre il massimo. La classifica la guarderemo più avanti, soprattutto per capire quanta strada ci separa dall’obiettivo”.