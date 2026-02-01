TMW Rugani vicinissimo alla Fiorentina, ecco la formula del trasferimento dalla Juventus

Daniele Rugani (31 anni) si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. In via di definizione l'accordo, ma viaggia a gonfe vele la possibilità che il difensore classe 1994 si trasferisca in viola nelle prossime e ultime ore rimaste a disposizione in questa finestra di calciomercato di gennaio del 2026.

Stando a quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è in via di definizione il trasferimento di Rugani alla Fiorentina dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Rugani è ormai di fatto un senatore della Juventus, pur non essendone un titolarissimo. Questo perché è in bianconero da più di un decennio, con le uniche eccezioni rappresentate dalle esperienze in prestito tra Cagliari, Stade de Rennais (entrambe nell'annata calcistica 2020/21) e Ajax nella passata stagione. In totale per Rugani sono state 157 le presenze ufficiali con la Vecchia Signora, nelle quali è riuscito a mettere a segno 11 gol. Nei primi mesi di questa stagione da lui trascorsi in bianconero, il difensore centrale classe '94 ha totalizzato 8 presenze tra Serie A (6) e Champions League (2), scendendo in campo in tutto per 350 minuti. In precedenza aveva raccolto anche un gettone nel Mondiale per Club estivo, con 86 minuti sul rettangolo verde.