Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"

Il Monza espugna l'Euganeo di Padova imponendosi in maniera autoritaria per 2-1 ribaltando l'iniziale svantaggio. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa Paolo Bianco esaltando l'atteggiamento della squadra ma rimarcando alcune cose che non gli sono piaciute della direzione arbitrale: ecco la sua disamina ai microfoni di Monzanews.it

"Partita sofferta ma meritata. Arbitraggio? Non abbiamo mai avuto un rigore in 22 partite, adesso è troppo, si sta esagerando. Sono le vittorie che servono per puntare in alto. Una delle migliori partite dell'ultimo periodo. Abbiamo rischiato, però, di compromettere una vittoria che è strameritata. Alla fine, però, l'abbiamo portata a casa. Vittoria del coraggio? No, della squadra, perché chi è entrato ha avuto la voglia di vincere. Sono loro che fanno la differenza e oggi ci è andata bene con chi è entrato. E' stato ancora più bello portarla a casa così. Vittoria importante perché giunta contro una squadra complicata. Sono vittorie che servono per puntare in alto. Colpani? Fa la differenza e io mi arrabbio con lui perché calcia poco in porta rispetto alle occasioni che ha. Colpani è diverso dagli altri, dobbiamo sperare che continui a star bene fisicamente. Gli è mancata la continuità a livello fisico. La squadra oggi ha fatto una prestazione di altissimo livello ed era importantissimo portare a casa i tre punti. Questa squadra ha dimostrato che quando vuole può fare qualsiasi cosa"