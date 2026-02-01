Ufficiale Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli

Colpo in entrata per il Venezia, ecco la nosta ufficiale pubblicata dai lagunari: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Luton Town FC le prestazioni sportive di Mouhamed Lamine Fanne Dabo.

Centrocampista classe 2004, nato in Senegal e in possesso della doppia nazionalità senegalese e spagnola, Fanne Dabo ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030 con opzione di rinnovo per la stagione 30/31.

Dopo l’esordio in Prima Squadra con l’AIK, club svedese con cui ha totalizzato 22 presenze e 4 assist, nella stagione 24/25 Mouhamed Lamine Fanne Dabo si è trasferito al Luton Town FC. Con il club inglese ha collezionato 40 presenze, mettendo a referto 2 gol e 3 assist", si legge.