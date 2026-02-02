Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, ritorno di fiamma per Luperto: ultimo tentativo per il difensore del Cagliari

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:08
Giacomo Iacobellis

La Cremonese accelera nuovamente per Sebastiano Luperto. Il centrale del Cagliari - riporta Sky Sport - resta la priorità assoluta per le ultime ore del mercato grigiorosso, un obiettivo individuato fin dall’inizio della sessione e condiviso dal club guidato da Davide Nicola.

In questa stagione Luperto ha messo insieme 21 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, arricchite da una rete realizzata contro la Fiorentina.

