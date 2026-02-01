Parma, al Tardini stasera c'era anche l'agente di Strefezza: operazione in dirittura d'arrivo

Gabriel Strefezza è pronto a tornare in Italia e il suo futuro sembra ormai legato al Parma. Nella serata di oggi il suo agente era presente allo Stadio Ennio Tardini per incontrare la dirigenza gialloblù e definire gli ultimi passaggi dell’operazione. Un segnale chiaro di come la trattativa sia entrata nella fase conclusiva, dopo l’esperienza iniziata in estate in Grecia con l’Olympiacos, club che lo aveva acquistato dal Como investendo circa 8 milioni di euro.

Il Parma è ormai a un passo dal chiudere per l’arrivo di Strefezza con la formula del prestito semestrale dall’Olympiacos, valido fino al termine della stagione. Restano da sistemare soltanto alcuni dettagli legati all’ingaggio del giocatore per i prossimi mesi, ma il confronto andato in scena al Tardini lascia intendere che la fumata bianca sia molto vicina. La volontà di tutte le parti coinvolte è quella di arrivare rapidamente alla definizione dell’accordo.

Nei mesi trascorsi al Pireo, Strefezza ha trovato spazio soprattutto a gara in corso. Le presenze complessive sono state 21 tra campionato, Supercoppa, Coppa di Grecia e competizioni europee, ma con un minutaggio limitato, pari a circa 850 minuti totali, e un solo gol realizzato in Super League. Ora il ritorno in Italia, con il Parma pronto a offrirgli una nuova opportunità e un ruolo più centrale nella seconda parte della stagione.