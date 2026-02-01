Juve, Spalletti: "Possiamo giocarci le nostre carte per Kolo Muani. Mai chiesto Icardi"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma al Tardini per 4-1: "Sta crescendo la consapevolezza, abbiamo giocato una grande partita e nel momento dell'autogol la squadra ha aumentato i giri andando convinta a risistemare il risultato".

Yildiz cosa ha fatto?

"L'ho chiamato durante la partita per chiedergli come stava e mi ha detto che sarebbe arrivato all'intervallo tranquillamente ma aveva un fastidio. Nello spogliatoio abbiamo deciso di cambiarlo e il fastidio, frettando, è un po' aumentato, anche se chi lo ha trattato mi ha detto che non dovrebbe essere niente di che".

Icardi è un obiettivo?

"Ne parlate tra di voi. Io non ho detto che potremmo prendere Icardi, ho detto che è fortissimo e ha nel dna il gol. Mi ha dato una mano perché ha fatto tantissimi gol quando ero all'Inter. È un bravissimo ragazzo che a volte portava nello spogliatoio le cose che viveva fuori, reagendo in base al suo momento di vita. Tutto qui. Quando me lo richiederanno dirò che è un cobra, così come dico che Osimhen è una tigre. Non ho detto che lo voglio allenare e che vogliamo Icardi quando mi è stato chiesto. Abbiamo la possibilità di giocarci le nostre carte con Kolo Muani, questo è vero, perché vogliamo alzare il livello della squadra. Ci vuole un calciatore con determinate caratteristiche: non abbiamo chiesto Icardi".