Pro Patria travolta dal Vicenza, Bolzoni: "Avversari ingiocabili per tutti in questo girone"

Nona sconfitta consecutiva per la Pro Patria, che allo stadio Speroni si arrende con un pesante 4-0 alla capolista Vicenza. Una gara senza storia nel punteggio, ma non del tutto nella prestazione, come ha sottolineato nel post partita il tecnico bustocco Francesco Bolzoni.

“Il Vicenza è una squadra fuori portata per chiunque in questo girone – ha spiegato – non tanto per le qualità tecniche, ma per quelle fisiche. Hanno cambi che fanno la differenza. Nonostante questo, fino al primo gol siamo rimasti in partita e l’atteggiamento è stato il migliore da quando sono arrivato. Dobbiamo ripartire proprio da questo, e i ragazzi ne sono consapevoli”.

Il rammarico, però, resta per il risultato finale: “Tornare a casa con quattro gol sul groppone mi fa girare le scatole. Mi dispiace anche non aver segnato, perché qualche occasione l’abbiamo avuta e potevamo almeno trovare la rete”.

Bolzoni ha poi parlato dei nuovi innesti arrivati sul mercato: “Sono arrivati giocatori che hanno voglia di riscatto e la testa un po’ più libera. Frosali è entrato bene, con personalità, ed è un classe 2006: questo è un segnale positivo”.