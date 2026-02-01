Padova-Monza 1-2, le pagelle: decisivi i cambi di Bianco, non basta Bortolussi per i veneti

Risultato finale: Padova-Monza 1-2

PADOVA



Sorrentino 6 - Si fa sorprendere dal sinistro di Colpani al tramonto della prima frazione. Per il resto si fa trovare pronto tra i pali salvando in due circostanze su conclusioni velenose del numero 28.

Faedo 6 - Azzi quando sfonda gli crea qualche inevitabile grattacapo. Ha il merito di non perdersi d’animo limitando le iniziative dei brianzoli. Tiene botta anche con il cartellino giallo sulle spalle.

Sgarbi 5.5 - Guida la retroguardia in maniera precisa rispondendo in maniera efficace al forcing portato dal Monza. Lo fa usando le cattive in alcune circostanze, Alvarez lo anticipa in occasione del gol partita.

Perrotta 5 - Soffre molto l’intraprendenza di Colpani. Obbligato ad usare le cattive maniere per fermare l’avversario facendosi ammonire. Viene graziato da Massimi poco dopo la mezzora, la rete del Monza nasce dalla sua parte. Dal 46’ Villa 5.5 - Dalla sua parte i veneti fanno fatica, soprattutto quando agisce da quella parte Colpani. Nasce proprio dalla sua zona di competenza il gol partita firmato da Alvarez.

Capelli 6 - Partita di grande applicazione e sacrificio soprattutto in fase di non possesso. Preoccupato dalla catena di destra sinistra avversaria si limita ad una partita dedicata principalmente alla fase di non possesso.

Fusi 5.5 - Prestazione molto generosa nella zona nevralgica del campo, protagonista di una lunga serie di duelli. Non appare sempre lucido quando si tratta di far ripartire l’azione.

Harder 6.5 - Soprattutto nella prima parte della gara si fa apprezzare per il contributo offerto in fase offensiva, si inserisce spesso creando grattacapi alla difesa avversaria. Insidioso quando il Padova riparte. Dal 90’ Silva s.v

Di Maggio 6.5 - Genera l’episodio da cui nasce il momentaneo vantaggio del Padova in apertura, obbligando Brorsson al fallo. Quantità e dinamismo al servizio della squadra fino a quando viene tolto per aver esaurito le energie. Dal 67’ Varas 6 - Si costruisce la palla del possibile vantaggio ma paga la corsa effettuata concludendo male. Prova a dare qualità nei sedici metri finali.

Barreca 5.5 - Si vede poco ad accompagnare la manovra offensiva, quando lo fa appare impreciso. Soffre molto in fase di non possesso. Dal 90’ Di Mariano s.v

Bortolussi 6.5 - Implacabile dagli undici metri trasforma il penalty spiazzando Thiam. Tocca pochi palloni quando è in possesso garantisce qualità: aveva siglato il raddoppio, ma la rete viene annullata per un precedente gioco pericoloso di Faedo.

Gomez 5.5 - La classe non gli manca e ci mancherebbe, lo dimostra in alcuni frangenti nel primo tempo ma combina poco. Si spegne nella prima parte della ripresa prima del cambio Dal 62’ Lasagna 6.5 - Entra con il piglio giusto regalando il cambio di passo alla squadra di Andreoletti in grado di ripartire in maniera efficace, un suo sinistro esce di poco alla destra di Thiam

Matteo Andreoletti 6 - Contro un avversario più forte era questa la partita da fare, grande sacrificio in fase di non possesso e cercare la profondità quando si è in possesso della sfera. Il Padova a tratti ci è riuscito ad altri meno, con i cambi è riuscito a cambiare l'inerzia ma non è bastato per portare a casa un pareggio tutto sommato meritato.

MONZA

Thiam 6 - Pomeriggio tranquillo il suo, deve solo raccogliere il pallone alle sue spalle scagliato da Bortolussi nel rigore che sblocca la partita. Guarda con apprensione il sinistro di Lasagna che finisce a lato.

Ravanelli 6.5 - Spesso impegnato a disinnescare le giocate in campo aperto dei veneti. Chiude vene gli spazi facendo valere la sua esperienza e il suo fisico. Fondamentali le sue chiusure nel secondo tempo su Varas e Lasagna

Brorsson 5.5 - Si fa sorprendere da Di Maggio commettendo fallo in apertura di gara, generando il rigore da cui nasce la rete del vantaggio veneto. Va in difficoltà sugli spunti di Lasagna e Varas che hanno possibilità per colpire. Dal 84’ Alvarez 7 - Mortifero l’attaccante uruguaiano il suo primo pallone toccato lo manda alle spalle di Sorrentino regalando tre punti d’oro ai brianzoli.

Carboni 6 - Presidia la sua zona di competenza in maniera efficace e attenta. Non disdegna di dare il suo apporto sulla corsia di sinistra cercando il dialogo con Azzi.

Birindelli 6.5 - Cerca ripetutamente gli spazi sulla destra, dialoga con Colpani mettendo spesso in difficoltà la retroguardia del Padova. Ingaggia un duello rusticano con Barreca al quale concede ben poco.

Obiang 6 - Parte con il freno a mano tirato il centrocampista ex Sampdoria e Sassuolo. Con il passar del tempo il suo rendimento cresce ma non è dominante come altre volte. Dal 65’ Caso 6.5 – Il suo ingresso garantisce maggiore dinamismo ed intraprendenza alla fase offensiva brianzola. I difensori del Padova faticano a venirlo a prendere.

Pessina 6.5 - Prestazione molto ordinata nelle due fasi. Conferisce lucidità alla manovra anche nei momenti di maggiore difficoltà, eccellente in suo apporto nelle due fasi di gioco.

Azzi 6.5 - Una costante spina nel fianco il brasiliano con i continui inserimenti sulla fascia sinistra. Sua la prima occasione raccogliendo la sponda di Mota Carvalho. Cerca spesso la combinazione con Birindelli

Colpani 6.5 - Classe e qualità sono indiscutibili: talvolta sembra danzare sul pallone eccedendo in qualche giocata sofisticata però tiene sempre in allarme gli avversari. Trova il pareggio con un destro improvviso da fuori. Dal 90’ Lucchesi 6 - Nel finale risponde presente in maniera efficace sbarrando la strada agli avversari.

Hernani 5.5 - Tocca molti palloni nella trequarti avversaria partecipando alla manovra. Da un giocatore della sua qualità è lecito attendersi qualcosa in più. Dal 84’ Ciurria 6.5 - Letale il cross in mezzo raccolto in maniera perfetta da Alvarez che regala il successo ai brianzoli

Mota 5.5 - Preso in custodia dai difensori del Padova non riesce mai a rendersi pericoloso. Solo qualche sponda per il portoghese mai in grado di liberarsi per il tiro.. Dal 65' Cutrone 6- Conferisce il suo apporto dando fisicità e profondità ingaggiando duelli rusticani con i difensori veneti.

Paolo Bianco 7 - La sua squadra vince una partita matura, con la consapevolezza della grande squadra e la maturità. I biancorossi lavorano ai fianchi il Padova riuscendo a ribaltare la gara. I suoi cambi portano ad un successo fondamentale in chiave promozione, la rosa a sua disposizione gli lo consente ma farli nel momento giusto denota capacità di lettura.