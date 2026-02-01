TMW Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli

fonte hanno collaborato Andrea Losapio, Marco Conterio e Antonello Gioia

Jean-Philippe Mateta e il Milan: la trama si infittisce. Secondo quanto raccolto da TMW l'affare non è ancora chiuso al 100% e non è detto che l'operazione vada in porto, nonostante gli accordi trovati nelle scorse ore dal club rossonero sia con il Crystal Palace che con l'attaccante, che nella giornata di oggi ha svolto la prima parte di visite mediche a Londra. Questo perché lo stesso Milan ha qualche dubbio sulle condizioni fisiche del calciatore che in passato ha avuto dei problemi alle ginocchia, per una sorta di deja vu di ciò che successe in estate con Boniface, arrivato a Milano per le visite ma poi non messo sotto contratto.

Per provare a risolvere la questione, che è sì in bilico ma che potrebbe comunque arrivare alla fumata bianca, la società rossonera ha inviato un medico del club in Inghilterra e nelle prossime ore verranno fatti svolgere altri test a Mateta sotto gli occhi del dottore del Milan. Servirà dunque ancora un po' di tempo prima di capire se Massimiliano Allegri potrà avere a disposizione l'attaccante per la seconda parte della stagione, con la decisione finale che verosimilmente verrà presa domani mattina.

Ancora qualche ora e il nodo verrà sciolto, con Mateta che spera di partire presto per l'Italia e firmare il suo contratto con il Milan, per iniziare una nuova avventura in Serie A.