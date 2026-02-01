TMW
Juve Stabia, preso Daniel Perin: resterà in prestito al Treviso
TUTTO mercato WEB
Operazione definita tra Juve Stabia e Treviso per Daniel Perin. l centrocampista, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, passa a titolo definitivo alla Juve Stabia, ma resterà al Treviso in prestito fino al termine della stagione.
Una soluzione che permette al club campano di assicurarsi il cartellino del calciatore classe 2007 in ottica futura, mentre il Treviso potrà continuare a contare su di lui per il prosieguo del campionato.
Altre notizie Serie C
Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Pronostici
Calcio femminile