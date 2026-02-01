Bastoni: "Grazie alle rotazioni di Chivu riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento"
Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, intervistato da Inter Tv, ha commentato così il successo della Beneamata a Cremona: "Sapevamo le difficoltà nel giocare qui, il blocco basso ci dà fastidio. Per loro un punto sarebbe valso una vittoria. L'abbiamo affrontata bene e nonostante sul piano qualitativo non abbiamo fatto una prova impeccabile, erano importanti i tre punti. La voglia di non prendere gol è importante, la parte difficile è sempre stare bassi senza subire. Da difensore questa cosa mi rende orgoglioso. Grazie alle rotazioni del mister riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento".
Sul prosieguo del campionato: "Entriamo nella fase clou, abbiamo in testa i nostri obiettivi".
