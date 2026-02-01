TMW Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire

Tentativo del Palermo per Fabio Depaoli della Sampdoria. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club rosanero ha sondato la disponibilità del laterale blucerchiato per rinforzare le corsie esterne, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice.

Depaoli, che attualmente indossa anche la fascia da capitano, non sarebbe infatti convinto di lasciare la Sampdoria in un momento così delicato della stagione. La squadra sta attraversando una fase complicata e il giocatore si sentirebbe responsabilizzato dal ruolo che ricopre all’interno dello spogliatoio, preferendo restare per contribuire alla risalita.

Il Palermo resta alla finestra, ma senza una reale apertura da parte del calciatore la trattativa difficilmente potrà decollare. Al momento, dunque, la pista Depaoli è più un’idea che una vera e propria operazione avviata.