L'Inter è matura, Chivu: "Calo nella ripresa? Ci sta, è l'ennesima partita in pochi giorni"

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara che i nerazzurri hanno vinto allo stadio Zini, contro la Cremonese. L'allenatore ha spiegato che il finale di partita fatto dai suoi non gli è piaciuto rispetto a quanto fatto prima: "Mi ha fatto arrabbiare il contesto, quello che succedeva negli attimi in cui potevamo fare meglio" - le sue parole raccolte da Cuoregrigiorosso.com - "ma mi prendo la vittoria e la maturità nel capire le modalità nel vincere determinate partite. Nel secondo tempo abbiamo dato poca intensità, succede da un po’ di tempo, ma ci sta: anche io ho vissuto certe situazioni, con la volontà comunque di portare a casa il risultato".

Poi ha specificato: "Non parlo qui del petardo, ma del fatto che avremmo potuto fare meglio nella ripresa. Però ripeto: ci sta, è l’ennesima partita nel giro di pochi giorni. La Cremonese è poi rimasta in partita, ha provato a metterci in difficoltà con l’ingresso in campo di Djuric. Abbiamo avuto anche troppa fretta nel verticalizzare, loro erano in superiorità e hanno avuto la meglio. Sono momenti in cui conta di più la concretezza rispetto alla bellezza".

Infine ha aggiunto, in merito alla migliore gestione delle partite e delle energie: "Abbiamo raggiunto una buona maturità, fa parte della nostra crescita. Il gruppo lavora tanto e ha assimilato le mie richieste: vuole sempre lavorare al massimo".