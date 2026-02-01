Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:34
La Serie A Women torna in campo con un turno quasi tutto domenicale con ben cinque partite su sei che si giocheranno il primo di febbraio. Ad aprire le danze saranno due sfide piazzate all’ora di pranza: nella prima si affronteranno due squadre desiderose di restare agganciate al treno europeo come Lazio e Como Women. Le biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Roma, mentre le lariane sono in flessione visto che la vittoria manca da tre giornate. Nell’altra sfida invece il Milan cercherà di riscattare la sconfitta in Coppa Italia contro un Genoa che è in striscia negativa ormai da due mesi abbondanti.

Alle 15:00 sarà la volta della capolista Roma che scenderà in campo in casa di un Parma in piena lotta per non retrocedere, sulla carta il risultato appare scontato, ma le ducali proveranno a farsi valere per cercare di muovere la classifica. Allo stesso orario giocherà anche l’Inter sul campo di un’altra formazione in lotta per non retrocedere come la Ternana Women. Pochi giorni fa è arrivato un netto 4-0 a favore delle nerazzurre che proveranno a ripetersi anche in campionato per tenere la seconda piazza. A chiudere il turno della domenica sarà la Juventus impegnata in casa contro un Sassuolo che ha necessità di punti per non restare invischiato nella zona bassa di classifica.

Lunedì pomeriggio invece la Fiorentina sfiderà in casa quel Napoli Women che è la grande rivelazione del girone d’andata e che la insegue a un solo punto di distacco. Una sfida diretta per ambire ancora al treno europeo che nessuna delle due squadre può sbagliare.

SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA
Domenica 1 Febbraio
Lazio-Como Women Ore 12:30
Milan-Genoa Ore 12:30
Parma-Roma ore 15:00
Ternana Women-Inter ore 15:00
Juventus-Sassuolo ore 18:00
Lunedì 2 Febbraio
Fiorentina-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 28, Inter 21, Juventus 20, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

