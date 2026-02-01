Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como

Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Claudia Marrone
Oggi alle 14:36Calcio femminile
Claudia Marrone

Con ben due lunch match, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie A Women, tornata in campo con un turno quasi tutto domenicale: solo nella giornata di domani, lunedì 2 febbraio, si giocherà il confronto tra Fiorentina e Napoli Women, valevole per i piani alti della graduatoria.

Ad aprire le danze di questa domenica, un interessante Lazio-Como Women, giocato al 'Fersini' di Formello: le due compagini non sono andate oltre il pareggio, con la formazione di casa costretta poi a rincorrere un Como Women inizialmente passato in vantaggio. Al medesimo orario, le ore 12.30, in campo anche il Milan, che ha battuto il Genoa quasi allo scadere di gara: si complica quindi la situazione delle genovesi in classifica, con le stesse che rimangono al penultimo posto. Con la Ternana che però deve ancora giocare.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA
Già giocate
Lazio-Como Women 1-1
16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)
Milan-Genoa 2-1
9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),
Domenica 1 Febbraio
Ore 15.00 - Parma-Roma
Ore 15.00 - Ternana Women-Inter
Ore 18.00 - Juventus-Sassuolo
Lunedì 2 Febbraio
Ore 18.00 - Fiorentina-Napoli Women

Classifica - Roma 28, Inter 21, Juventus 20, Milan 20*, Lazio 19*, Fiorentina 18, Napoli Women 17, Como Women 17*, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7*, Ternana Women 7

*una gara in più

