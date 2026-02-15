Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Violenta reazione della Juventus agli errori arbitrali subiti, si chiedono le dimissioni di Rocchi


© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:13Altre Notizie
Redazione TMW
fonte BIANCONERANEWS.IT
Comolli e Chiellini a Sky: "Oggi è successo qualcosa di inaccettabile. C'è un gruppo che non funziona, c'è chi deve metterci la faccia"

La Juventus alza la voce dopo la vergogna del derby d'Italia e l'espulsione di Kalulu che rovinato la partita e penalizzato i bianconeri.
Dalla voce di Damien Comolli e soprattutto, di Giorgio Chiellini, arriva una denuncia fortissima al sistema arbitrale e al suo designatore. L'ex difensore bianconero ha chiesto chiaramente le dimissioni di Rocchi, un gesto fortissimo che potrebbe avere ripercussioni clamorose in tutta la Federazione. L'attuale designatore arbitrale è un fedelissimo del Presidente Federale Gravina e un suo passo indietro farebbe vacillare per la prima volta, la salda struttura attorno al numero 1 della Figc.
Sicuramente serve una sterzata per non far precipitare il calcio italiano ancora più in basso

Giorgio Chiellini e Damien Comolli, parlano ai microfoni di Sky il match giocato questa sera contro l'Inter, condizionato da un grave errore arbitrale.

Prende la parola Chiellini: "Più che altro non si può parlare di calcio perché dopo quello che è successo oggi diventa difficile parlare di calcio, apprezzo lo sforzo dello studio ma oggi è successo qualcosa di inaccettabile. È l'ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi, capita agli altri però, probabilmente domani si cambierà anche il Var perché non si può più andare avanti così. Ma non è accettabile, questo errore non è accettabile in una partita del genere. Non è accettabile, come abbiamo provato a dire in modo propositivo da inizio stagione, che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. È lo spettacolo che purtroppo abbiamo dato con altre squadre e con altri episodi da inizio stagione. Bisogna cambiare, bisogna cambiare subito non bisogna sempre procrastinare come capita troppe volte nel calcio italiano".

"Cosa intendo quando dico di cambiare qualcosa? È da inizio anno che tutti comunque abbiamo messo in evidenza che non c'è una struttura adeguata al campionato di Serie A. Ci sono episodi continui di settimana in settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, abbiamo provato tutti a farlo e non si può continuare così ogni settimana c'è una squadra diversa che è qui. È palese che adesso il livello non è adeguato. Poi ci sarà troppa pressione, non ci sarà troppa pressione. Non sono professionisti, non si allenano adeguatamente, non sono allenati bene, non sono bravi abbastanza... È chiaro che così non si può andare avanti. Oggi che il derby d'Italia, è la partita che tutti aspettano non si può decidere in questo modo con questa leggerezza e permettere che ci sia questo spettacolo. Poi oggi è capitato a noi, nelle scorse settimane sono capitate ad altri e poi capiterà qualcun altro ancora, ma non si può parlare di calcio dopo una partita del genere. Riferimento a Rocchi? Se vuoi è palese questa cosa qua, cioè in questo momento qui c'è un gruppo che non funziona e quindi c'è anche chi debba metterci la faccia e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno andrà via, ora vediamo cosa succederà. Non c'era neanche oggi allo stadio. In una partita del genere capiamo quello che sarà il futuro".

Continua Comolli: "È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Se abbiamo parlato con La Penna? È molto difficile accettare ingiustizie come queste".
"Se abbiamo parlato con la squadra? Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene, c'è grande frustrazione da parte dell'allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi e sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso".

Luca Marelli:" Quella di Bastoni è una simulazione, con il nuovo protocollo
Luca Marelli ha commentato ai microfoni di Dazn l'espulsione di Kalulu che ha indirizzato la partita. I colleghi di Tuttojuve.com hanno ripreso le sue parole:" L'episodio madre è stato il secondo giallo a Kalulu? E' il grande problema di questa partita. Guardate dove si trova La Penna, che è stato sicuramente ingannato dalla prospettiva, perchè è andato a sensazione, non può aver visto un'infrazione, per il semplice motivo che l'infrazione non c'è. Dalla camera bassa vediamo che Bastoni ha simulato, perchè questo è il termine corretto da utilizzare. Come vedete, non viene toccato, l'unico tocco è una mano appoggiata di Kalulu sull'avambraccio di Bastoni, ma veramente troppo poco per poter portare ad una caduta di questo genere.

Sappiamo che la simulazione non è un concetto solo dell'area di rigore, è un concetto che vale su tutto il campo, come vedete non c'è nessun contatto basso, quel contatto alto è minimo, non può certo portare ad una caduta, al limite può portare a un piccolo movimento del braccio. Che cosa sarebbe successo se ci fosse già l'eventuale nuovo protocollo, sul quale si sta discutendo da un paio d'anni? Ci sarebbe stata la possibilità di intervenire per il Var in caso di seconda ammonizione. Cosa sarebbe successo in questa circostanza? L'arbitro sarebbe stato chiamato all'on field review per valutare il secondo cartellino giallo e avrebbe potuto valutare anche l'azione di Bastoni. In questa circostanza, pertanto, se l'arbitro fosse stato chiamato all'on field review in un eventuale futuro, con il protocollo modificato, e questo lo sapremo il 28 febbraio,La Penna avrebbe sicuramente revocato la seconda ammonizione per Kalulu e avrebbe anche potuto ammonire Bastoni per simulazione. Questo avrebbe portato alla seconda ammonizione di Bastoni, che era già stato ammonito all'8' per un fallo su Conceiçao".

