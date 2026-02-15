Passa l'Inter, ma Corriere Torino titola: "Espulso Kalulu, dubbi e proteste"

Rimarranno trascichi e polemiche per il rosso a Kalulu di ieri in Inter-Juventus 3-2. "Espulso, dubbi e proteste", il titolo che campeggia in taglio alto sulla prima pagina del Corriere Torino. In un Derby d'Italia che valeva lo stacco in vetta oppure una posizione migliore per qualificarsi in Champions League, Luciano Spalletti e la sua ciurma sono rimasti scottati dall'inferiorità numerica dal minuto 42 per il secondo cartellino giallo dell'arbitro La Penna al difensore francese dopo il contatto su Bastoni.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha invece dichiarato: "Per me è un tocco leggero, ma è un tocco. Bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Io quando ho subito errori così in Champions, ho sempre detto che non bisogna mettere l'arbitro in condizione di decidere... Il tocco è il tocco, anche se leggero perché questo bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché lo ha anticipato, la decisione dell'arbitro è stata un secondo giallo su un giocatore di esperienza come lui che bisogna che le mani in certe circostanze le tenga a casa...".

Giorgio Chiellini, director of football strategy del club bianconero, ha commentato: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Una volta capita a noi, una volta ad altri. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore così, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più procrastinare come invece facciamo sempre in Italia".