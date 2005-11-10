Si è conclusa la 6ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Tommaso Bonan
Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle delle 10 partite della 6ª giornata di Serie A.
GENOA-FIORENTINA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G), 73' aut. Vasquez (G)
GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue (82' Puczka), Otoa (66' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Ellertsson (80' Sabelli), Frendrup, Traoré, El Shaarawy (57' Wiafe); Messias (57' Vitinha), Osmajic. Allenatore: De Rossi.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez (81' Dodò), Dragusin, Ranieri (46' Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (46' Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto (81' Pedro Goncalves); Beto (65' Pellegrino). Allenatore: Vanoli.
Le pagelle di Genoa-Fiorentina
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INTER-PARMA 3-0 - Il tabellino
Marcatori: pt 13' Sucic, 19' Calhanoglu, 31' Thuram.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (28' st Spence), Sucic, Calhanoglu (16' st Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (28' st Luis Henrique); Esposito (16' st Bonny), Thuram (16' st Lautaro) (12 Di Gennaro, 49 Provedel, 7 Zielinski, 10 Lautaro, 14 Bonny, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 95 Bastoni). Allenatore: Chivu.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni (34' st Britschgi); Delprato, Fabbian (16' st Lontani), Keita, Sierro (16' st Bernabé), Valeri; Touré (40' st Frigan), Elphege (16' st Romero) (22 Ghidotti, 30 Daffara, 7 Diallo Thiao, 8 Cremaschi, 32 Ordonez, 47 Konaté, 70 D. Diallo, 72 Drobnic). Allenatore: Gilardino.
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NAPOLI-FROSINONE 3-0 - Il tabellino
Marcatori: pt 29' De Bruyne, 32' Lang; st 48' De Bruyne
NAPOLI (3-4-2-1): Meret, Rrahmani, Marin, Badiashile, Di Lorenzo, Lobotka (26' st Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (36' st Politano), Neres (16' st McTominay), Lang (26' st Giovane), Hojlund (16' st Lucca). (32 Milinkovic-Savic, 14 Contini, 35 Marianucci, 31 Beukema, 36 Pereyra). Allenatore: Allegri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31' st Cichella), Calò, Masini (1' st Terzic), Ghedjemis (18' st Fini), Shmid (38' st Zerbin), Kvernadze, Raimondo (18' st Bobcek). (12 Pisseri, 91 Desplanches, 30 Monterisi, 5 Amey, 25 Akpoguma, 34 El Azzouzi, 70 Hasa, 74 Fayed, 90 Tchato). Allenatore: Alvini.
Le pagelle di Napoli-Frosinone
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COMO-ROMA 0-0 - Il tabellino
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (43' st Kempf), Jacobo Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone (43' st Milla), Da Cunha (33' st Baturina); Diao (43' st Addai), Caqueret (20' st Jesus Rodriguez), Nico Paz; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Alex Valle, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala. Allenatore: Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (16' st Balerdi); Molina (35' st Rensch), de Roon, Koné (44' st Pisilli), Wesley; Dybala (44' st Lulli), Pellegrini (1' st Soulé), Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Castro, Rodrigo Mora, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
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LAZIO-MONZA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 3’ Nuno Tavares (L), 23’ Isaksen (L), 46’ Goglichidze (M), 88’ Pinamonti (L)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi (8’ st Diogo Leite), Provstgaard (15’ st Sutalo), Nuno Tavares (30’ st Pedraza); Frattesi (15’ st Dele-Bashiru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (30’ st Pinamonti), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Farcomeni, Przyborek, Cataldi, Serra. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni (1’ st Maye); Birindelli, Folorunsho (1’ st Foe Ondoa), Akinsanmiro, Mangas (25’ st Bakoune); Ngonge (36’ pt Goglichidze), Zeballos (1’ st Dany Mota); Varela. A disp.: Strajnar, Thiam, Antov, Colombo, Mout, Cutrone, Colpani, Robinson. Allenatore: Juric.
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LECCE-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)
LECCE (4-3-3): Falcone; D.Veiga, Siebert, T.Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic (36’ Ngom), Maleh (34’ st Gandelman); Pierotti (17’ st N’Dri), Esteban (17’ st Geubbels), Fatah (34’ st Monteiro). Allenatore: Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Heggem (10’ st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (17’ st El Azzouzi), Miranda (36’ st Alhassane); Orsolini, Cambiaghi (36’ st Bernardeschi); Piccoli (17’ st Enem). Allenatore: Palladino.
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SASSUOLO-MILAN 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 63’ Rabiot (M), 68’ Odenthal (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; van der Brempt (34’ st Cinquegrano), Caleta-Car, Leysen (26’ pt Odenthal), Doig; Adzic (15’ st Thorstvedt), Matic (34’ st Lipani), Bakola; Berardi, Esposito (15’ st Bowie), Laurienté. A disp.: Turati, Satalino, Candé, Walukiewicz, Dominguez, Sulemana, Obrador, Ghion, Volpato, Skjellerup. All.: Aquilani
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (20’ pt De Winter), Pavlovic, Estupinan (1’ st Modric); Chukwueze (40’ st Hutchinson), Musah (33’ st Jashari), Rabiot, Moreira; Pulisic (33’ st Cisse); Ramos. A disp.: Torriani, Terracciano, Bouyer, Diawara, Tomori, Bartesaghi, Comotto, Loftus-Cheek, Camarda. All.: Amorim
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CAGLIARI-JUVENTUS 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 20' Maldini (C), 81' Kolo Muani (J).
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez (46' Deiola), Obert (84' Fazzini); Adopo, Winks, Romano; Massolin (60' Fadera), Maldini (69' Sugawara); Mendy (69' Nzola). A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Sugamele. Allenatore: Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik (64' Cambiaso); Douglas Luiz (84' Koopmeiners), Sarr; Conceicao (46' Zhegrova), McKennie (46' Alajbegovic), Nico Gonzalez (60' Woltemade); Kolo Muani. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Kelly, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.
Le pagelle di Cagliari-Juventus
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ATALANTA-VENEZIA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 4’ Kessie (A), 6’ e 30’ Krstovic (A), 37’ Hainaut (V)
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova (67’ Bernasconi), Scalvini (67’ Kolasinac), Kristensen, Zappacosta; Kessie (76’ Gaetano), Ederson; Elmas, De Ketelaere (60’ Samardzic), Rowe (76’ Zalewski); Krstovic. A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Obric, Pasalic, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Sarri
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (83’ Schingitienne); Hainaut, Kike Perez, Sohm (87’ Rrahmani), Basic (83’ Helgason), Correia (8’ Sagrado); Adams (83’ Lauerbach), Yeboah. A disposizione: Montipò, Berardi, Panada, Haps, Mohammed, Helgason, Dagasso, Dabo, Lisman, Fernandez, Alejandro Gomes. Allenatore: Stroppa
Le pagelle di Atalanta-Venezia
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TORINO-UDINESE 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 36’ Braganca (T), 43’ Ekkelenkamp (U), 67’ Kulenovic (T)
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (46’ Ismajli); Belghali, Braganca (54’ Vlasic), Mandragora, Oristanio (54’ Ilkhan, 77’ Gineitis), Cacciamani; Adams (64’ Kulenovic), Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Zapata. Allenatore: Abate
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (60’ Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (72’ Alaba), Karlstrom, Zarraga (72’ Jovanovic), Kamara (81’ Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Unai Gomez (72’ Davis). A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Alaba, Palma, Kabasele, Miller. Allenatore: Runjaic
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