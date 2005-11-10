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Serie C, si è chiusa la 9ª giornata: vola lo Spezia, Potenza macchina da gol

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:04Serie C
13.10.2026 08:04Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Si è chiusa la nona giornata di Serie C. Nel Girone A botta e risposta fra Union Brescia e Cittadella, entrambe vincenti in questo turno. Nel Girone B lo Spezia continua a macinare vittorie, ma il Ravenna prova a tenere il passo. Chiudiamo con il Girone C, con il Potenza che si conferma una macchina da gol e resta in testa alla classifica davanti al Bari. Il Catania accorcia sulle prime, si ferma la Salernitana.

SERIE C - 9ª GIORNATA
GIRONE A
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10' Crespi, 77' Pellegrini
Pergolettese-Carpi 2-1
25' e 32' Corti (P), 72' Lombardi (C)
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A), 69' Moretti (A), 83' Durmisi (J)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L), 29' e 52' Desogus (A), 40' Anatriello (L), 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis, 88' Ihnatov
Renate-Giana Erminio 2-2
20' [rig.] Calì (R), 61' [aut.] Riviera (R), 69' Kerrigan (R), 80' Renda (G)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (DE), 52' [aut.] Mondonico (DO)
Lecco-Alcione Milano 1-1
40' Galli (A), 54' Manetti (L)
Trento-Folgore Caratese 1-0
68' Ladisa
Treviso-Ospitaletto 0-1
21' [rig.] Galuppini

Classifica: Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Desenzano 13, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 10, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 6*, Folgore Caratese 6, Carpi 6, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in meno

GIRONE B
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7' Fiorini (G), 26' Maucci (V), 28' Fabri (G), 69' Gori (G),76' Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71' per impraticabilità del campo)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla, 38' Mazzocchi
Torres-Atalanta U23 2-1
14' Berto (T), 28' Scotto (T), 83' Zanaboni (A)
Ravenna-Campobasso 3-1
41' [rig.] Casiraghi (R), 45'+1 Maggio (R), 69' Tenkorang (R), 88' Stoppa (C)
Sambenedettese-Latina 1-1
8' De Cristofaro (L), 70' Zini (S)
Forlì-Livorno 1-1
23' Malotti (L), 83' Petrelli (F)
Perugia-Vado 0-2
51' Candiano, 58' Cernigoi
Lunedì 12 ottobre
Pescara-Guidonia Montecelio 1-1
77' Parigi (P), 89' Borghini (G)

Classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Livorno 15, Torres 15, Reggiana 14*, Perugia 13*, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12, Pescara 12, Forlì 11, Vado 11, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Gubbio 7, Latina 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Bari-Giugliano 2-0
6' Butic, 45' Maggiore
Casertana-Monopoli 3-1
21' Vido (M), 35' Vezzoni (C), 45'+1 e 74' Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21' Vitale (A), 43' [rig.] D'Orazio (A), 45'+2 Padula (A), 45'+3 Musso (C), 77' Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11' Meola (S),, 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)
Altamura-Catania 0-3
29' Coda, 58' Insigne, 81' Cabianca
Foggia-Potenza 1-3
15' D'Auria (P), 53' Petrungaro (P), 64' [aut.] Smeraldi (F), 90'+1 Berra (F)
Scafatese-Sorrento 3-2
6' e 32' Palmieri (SC), 12' Emmausso (SC), 87' Parker (SO), 90'+9 [rig.] Ricci (SO)
Casarano-Salernitana 0-0
Lunedì 12 ottobre
Barletta-Cavese 1-1
28' Fusco (C), 33' Ferrante (B)
Picerno-Cosenza 1-2
27' Virgilio (P), 45+4' Achour C), McJannet (C)

Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Picerno 12, Monopoli 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Inter U23 10**, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7*, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in meno
** due gare in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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