Rampulla verso Fiorentina-Juventus: "Entrambe faranno meglio di così, vi racconto i due portieri"

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato a TMW in vista della sfida che i bianconeri giocheranno in casa della Fiorentina domenica sera.

Sarà anche la partita dei portieri, a cominciare da Vicario…

"Ha esperienza internazionale ed è nel giro della Nazionale, mi è sempre piaciuto. I punti di forza sono l'esplosività, il modo di stare in porta e la personalità. Un portiere reattivo e tecnico, un grande giocatore".

Di De Gea cosa pensa invece?

"Un grandissimo portiere. Nel 2010 l'ho seguito per la Juventus, sono andato a vederlo diverse volte quando era all'Atletico Madrid, feci un'ottima recensione. Poi lo United arrivò prima. Lo reputo un grandissimo portiere, di affidamento, ha esperienza ma nonostante l'età è reattivo. Un portiere di assoluto affidamento".

Vicario può ripercorrere le orme di De Gea?

"Sicuramente, ha tutte le basi per fare una grandissima carriera. Mi auguro che resti alla Juventus, prima o poi la squadra tornerà a vincere qualcosa di importante, per ripartire serve sempre un grande portiere".

Cosa le piace maggiormente di De Gea?

"La grande reattività nonostante l'età e la presenza: per un portiere è importante essere affidabile per i compagni e lui lo è. Lui è molto bravo nell'uno contro uno, per me è importante questa sua presenza nell'area di rigore".

I suoi Fiorentina-Juventus?

"Ho fatto diverse partite a Firenze e sono finite tutte in pareggio. Ricordo un gol di Rui Costa, un'altra con i gol di Tudor e Robbiati. In quella partita non dovevo giocare, poi dopo il riscaldamento Peruzzi sentì un dolore alla gamba e così entrai io".

Che momento stanno vivendo queste due squadre?

"Due partenze inaspettate. Mi aspettavo sicuramente di più dalla Fiorentina visto anche il mercato di qualità, forse manca un po' di coesione fra i giocatori e quindi servirà tempo. Per la Juventus l'handicap maggiore sono stati gli infortuni. Queste attenuanti possono dare respiro, ma credo che entrambe possano fare molto meglio di così".

Una sfida anche fra dirigenti, con Massara-Carnevali da una parte e Paratici dall'altra…

"Nel 2009 feci il corso da ds con Paratici, lo conosco bene. Sono esperti, bravi dirigenti che sicuramente faranno molto bene nelle due squadre".