Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

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Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 12:15Serie A
autore Lorenzo Beccarisi
07.11.2026 12:15Serie A
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenta in conferenza stampa la sfida di domani allo Stadio Maradona contro il Napoli
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12.15 - Reduce da sei vittorie consecutive, la Lazio si presenta al Maradona domani per affrontare un Napoli in grossa difficoltà. Dopo il 2-1 contro il Cagliari di domenica scorsa, i biancocelesti hanno vissuto una settimana da capolisti in solitaria per la prima volta dopo sedici anni. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
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