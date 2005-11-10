Dall'Argentina rilanciano: "Icardi vuole tornare in Serie A, Juve in pole dopo il no dell'Inter"

Il mercato invernale potrebbe riportare in Italia, stavolta per davvero, un attaccante che in Serie A ha lasciato un segno indelebile. Mauro Icardi vuole rimettersi in gioco nel campionato italiano e la Juventus starebbe valutando concretamente il suo profilo. A rilanciare l'indiscrezione è il portale argentino TyC Sports, secondo cui il club bianconero rappresenterebbe oggi la destinazione più accessibile per il centravanti classe 1993, rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua avventura al Galatasaray lo scorso giugno.

Icardi si era offerto all'Inter, ma Marotta ha chiuso le porte

Prima di guardare altrove, Icardi avrebbe provato a riaprire una porta che per lui ha sempre un significato particolare: quella dell'Inter. L'argentino si sarebbe persino dichiarato disponibile a un taglio importante dello stipendio e ad accettare un ruolo marginale nelle gerarchie offensive di Cristian Chivu. Da Milano, però, è arrivato un rifiuto senza possibilità di interpretazioni. Giuseppe Marotta, prima della sfida contro il Feyenoord, ha infatti escluso categoricamente un possibile ritorno, chiarendo che Icardi non rientra nei programmi della Beneamata.

Spalletti può essere il fattore decisivo per portarlo alla Juve

Ecco allora che prende corpo l'ipotesi Vecchia Signora. A rendere particolarmente suggestiva la candidatura bianconera è la presenza di Luciano Spalletti, allenatore che conosce bene Icardi e con il quale l'argentino ha vissuto alcune delle migliori stagioni della propria carriera. Insoddisfatta di Woltemade e Kolo Muani, la Juventus cerca maggiore peso offensivo e proprio un centravanti con esperienza internazionale come Maurito potrebbe rappresentare la soluzione giusta.