Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, il giovedì di coppa non ha aiutato

Si è completata la tre giorni europea che non permette all'Italia di avvicinarsi alle posizioni che portano al posto aggiuntivo in Champions. Fortuna che la Juventus espugna Alkmaar perché contro ogni pronostico Milan e Atalanta portano un solo punto grazie al pari degli orobici contro i kazaki del Kairat.

Risultati che si aggiungono alle due vittorie e altrettante sconfitte in Champions. Intanto l'Inghilterra ha già preso il volo, come nelle ultime due stagioni mentre le altre federazioni dei principali campionati sono attardate. Delle Top 5 solo la Francia sta facendo peggio di noi. Ricordiamo che da questa graduatoria le prime due federazioni avranno un posto extra nella Champions League 2027/28.

RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS

1. Inghilterra 9.166 (9 squadre in corsa su 9)

2. Portogallo 8.900 (5 su 5)

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3. Belgio 8.400 (5 su 5)

4. Germania 8.285 (7 su 7)

5. Turchia 7.900 (4 su 5)

6. Spagna 7.875 (8 su 8)

7. Paesi Bassi 7.666 (6 su 6)

8. Italia 7.500 (7 su 7)

9. Norvegia 7.400 (4 su 5)

10. Francia 7.214 (7 su 7)

11. Grecia 7.200 (4 su 5)

12. Danimarca 6.500 (4 su 4)

13. Austria 6.200 (3 su 5)

14. Croazia 5.750 (2 su 4)

15. Azerbaigian 5.625 (1 su 4)