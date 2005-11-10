Ranking Uefa, come si muove la Serie A: Como sempre più su, il flop di Atalanta e Milan costa già caro

Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il bilancio delle italiane in Europa è ancora una volta in chiaroscuro e non è certo la prima volta, in una campagna di Champions, Europa League e Conference caratterizzata da luci e ombre. Gli effetti, i più evidenti e immediati, si riverberano sul ranking UEFA stagionale per club, con l'Italia ottava e sempre più in affanno. I punti nel ranking vengono assegnati in base a diversi criteri: i risultati delle singole partite, il bonus di partecipazione alla Champions, il bonus per la posizione finale e l’avanzamento nelle varie fasi delle competizioni, premiando le due migliori Federazioni con una squadra a testa in più qualificata alla prossima edizione della Champions.

Chi sale e chi scende

La Serie A continua ad avere nel Como il proprio principale motore: in virtù della vittoria di Lens con l’incredibile parziale di 1-9 la squadra di Fabregas è salita a quota 12.000 punti nel ranking stagionale, seguita dall’Inter, vittoriosa a Rotterdam con il Feyenoord, a quota 10.000. La Roma di Gasperini, dopo la rimonta subita a Manchester, resta inchiodata a 9.000 punti, seguita dal Napoli a 8.000 e anch’esso sconfitto, in casa del Porto. L’unica squadra capace di muovere sensibilmente il proprio bottino tra Europa League e Conference è stata la Juventus, ora a 7.000 punti dopo il 2-1 di Alkmaar. Male, invece, Atalanta e Milan: i nerazzurri, dopo l’1-1 con il Kairat, salgono ad appena 4.500, mentre la formazione di Amorim, al terzo k.o in quattro gare di Europa League, resta ferma a 2.000. Il totale di punti, 52.500, diviso per il numero di squadre (7) regala 7.500 (+0.428 rispetto al precedente turno) punti all’Italia, ferma all’ottavo posto, dietro a Paesi Bassi (7.666), Spagna (7.875), Turchia (7.900), Germania (8.285), Belgio (8.400, +1200 in questa tre giorni e miglior crescita tra tutte le Federazioni) e distante 1.400 dalle prime due della classe, al momento Portogallo (8.900) e Inghilterra (9.166). Di settimana in settimana, insomma, la corsa per il posto extra in Champions si fa sempre più in salita.