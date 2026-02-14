Ranocchia: "Bastoni e Bremer top centrali in A. Per il futuro dico Muharemovic, è da Inter"

Intervistato dal quotidiano Tuttosport a poche ore dal derby d'Italia, l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato inevitabilmente anche della retroguardia attuale dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni su quella che considera la miglior difesa del campionato: "Bastoni ormai è uno dei migliori centrali al mondo, con Bremer è al top in Serie A. Akanji è una garanzia. Senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni".

Infine, uno sguardo al futuro e al mercato, con un profilo in particolare sotto osservazione: il centrale del Sassuolo Muharemovic. Sul bosniaco Ranocchia si esprime così: "Sta facendo cose importanti, sembra pronto a fare il salto in una big. Può essere un ragazzo da Inter".