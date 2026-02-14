Ranocchia presenta il derby d'Italia: "Inter favorita con la Juve, Chivu ha fatto ricredere gli scettici"

L’ex capitano nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato a Tuttosport a poche ore dal derby d’Italia tra Inter e Juventus, analizzando il momento delle due squadre e indicando i possibili protagonisti in campo a San Siro. Secondo Ranocchia, i nerazzurri si presentano alla sfida in condizioni migliori: "L'Inter parte favorita perché arriva nelle migliori condizioni. Chivu è un grandissimo allenatore che ha fatto ricredere gli scettici, sta facendo qualcosa di straordinario". Sul fronte bianconero, invece, l’ex difensore individua in Luciano Spalletti la figura adatta per invertire la rotta, ritenendolo l’uomo capace di risollevare la Vecchia Signora e restituirle qualità di gioco.

Ampio spazio anche alla difesa interista, che Ranocchia considera la migliore del campionato: "Bastoni ormai è uno dei migliori centrali al mondo, con Bremer è al top in Serie A. Akanji è una garanzia. Senza dimenticare Acerbi: ha la mia età, ma continua a sfoderare ottime prestazioni". Infine uno sguardo al futuro e al mercato, con un profilo in particolare sotto osservazione: il centrale del Sassuolo Muharemovic. Sul bosniaco Ranocchia si esprime così: "Sta facendo cose importanti, sembra pronto a fare il salto in una big. Può essere un ragazzo da Inter".