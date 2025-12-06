Inter, Chivu: "In estate siamo stati definiti falliti. Luis Henrique e Diouf? Si può parlarne meno"

Nel corso della conferenza stampa è stata posta una domanda a Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, su Luis Henrique, autore di un assist per Lautaro Martinez nel 4-0 al Como: "Per lui e Diouf ho sempre parlato di quello che stavano facendo. Ma direi che si sono integrati bene anche grazie ai compagni e lo staff. Secondo me si può parlare anche meno di loro".

È stato contento del livello di aggressività?

"Io con i centrocampisti faccio sempre una battuta, ma non la posso ripetere. Mi fa piacere perché capiscono i momenti e sanno cosa fare per fare il salto di qualità. Hanno costruito qualcosa di bello, quest'estate sono anche stati definiti dei falliti, ma loro mettono l'anima sempre. Non avevo nessun dubbio però su di loro. Sono bravi e meritano di crescere e di godersi il bello del calcio e della vita".

