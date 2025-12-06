Inter, Chivu e la sfida contro Fabregas: "Titoli di giornali. Esultanza? Sono il solito cretino"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria per 4-0 ai danni del Como e in particolare la sua esultanza, che racchiude un po' il momento dei nerazzurri: "Sono felice per i ragazzi. Sono il solito cretino (ride ndr). Mi godo quel che c'è in questa squadra, con il lavoro nella società. Il lavoro a Parma mi ha arricchito e sono tornato con entusiasmo e cerco di trasmettere quello che ho in testa. Voglio trasmettere ciò che vuol dire essere interista".

C'è stata una sfida tra lei e Fabregas?

"Sono titoli di giornali, a me non interessa. Mi interessa il lavoro quotidiano, ciò che dobbiamo fare e poi migliorare. Sono solo titoli di giornale, fanno comodo a chi fa questo lavoro e va bene così".

